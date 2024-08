FIERE E MERCATI - Dal 25 agosto al 7 settembre 2024 all'Acquedotto monumentale di Ferrara in piazza XXIV Maggio - Ingresso gratuito "Wonder Gulp Festival", al via la prima edizione della rassegna dedicata alla cultura 'pop'

E' stata presentata in residenza municipale giovedì 8 agosto 2024 la prima edizione di "Wonder Gulp Festival", in programma dal 25 agosto al 7 settembre 2024 all'Acquedotto monumentale di Ferrara in piazza XXIV Maggio. All'incontro con i giornalisti sono intervenuti Angela Travagli, assessore comunale all'Attuazione del Programma, Politiche del Lavoro, Fiere e Mercati del Comune di Ferrara, Stefano Zobbi, per l'organizzazione Dodicieventi, Martino Bortolazzi insieme a Dario Mezzogori dell'organizzazione Free Life APS, Alessandro Osti (direttore Confesercenti Ferrara) e rappresentanti di associazioni coinvolte nell'iniziativa.

"E' un evento che per la prima volta offre l'opportunità a tutti, organizzatori, associazioni e pubblico, di mettere in vetrina la cultura pop dagli Anni '50 agli Anni '90 - ha affermato l'assessore Angela Travagli -. Questa novità per il nostro territorio ha l'obiettivo di ampliare la schiera degli appassionati di un linguaggio del passato con i suoi personaggi dei fumetti, con veri e propri miti tradotti in videogiochi, film, giochi di ruolo e altro ancora, toccando anche temi ampi e profondi. Il valore aggiunto di questa manifestazione - ha sottolineato la Travagli - è che viene data la possibilità a tante associazioni di appassionati di questo settore del nostro territorio che vanno promosse, sostenute e conosciute. Una valorizzazione che è importante anche per un monumento e un quartiere cittadino, che va ad equilibrare l'attrattiva e l'offerta di appuntamenti della nostra città. Grazie agli organizzatori e a tutte le realtà coinvolte. Dietro a questi eventi c'è sia 'economia' ma soprattutto 'anima' e passioni di persone che intendono tramandare esperienze e conoscenza di aspetti del passato. Siamo convinti del successo del festival e come Amministrazione comunale siamo al fianco di questa manifestazione e lo saremo in futuro".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - PRIMA EDIZIONE 2024 - ACQUEDOTTO DI FERRARA dal 25 AGOSTO al 7 SETTEMBRE 2024

CHI SIAMO - Un giovedì di inizio novembre 2023, Martino e Dario dell'Associazione FREE LIFE si incontrano con Chiara e Stefano dell'agenzia di organizzazione Eventi, DODICIEVENTI e il gioco è fatto. Nascono tante idee e tante possibili sinergie. Parte quindi l'idea di portare un Festival della cultura POP in tutte le sue varie sfaccettature e che si svilupperà in tante delle sue diramazioni.

Da questa ricetta nasce il nome che la contiene, WONDER GULP Festival. Il tutto servito in una ‘location' davvero esclusiva di Ferrara che si presta in modo perfetto al contesto dell'evento: L'ACQUEDOTTO di FERRARA con la sua Piazza e il giardino che lo circonda.

"Il nostro obiettivo è quello di rivitalizzare una delle opere più belle di Ferrara con un evento che possa riunire nello stesso momento famiglie, grandi e picco/i, appassionati e curiosi, in un momento di divertimento e di convivialità, ridando visibilità comune".

PRIMA EDIZIONE 2024 - Prima Edizione di "Wonder Gulp Festival", un evento unico nel suo genere ed un evento unico per la città di Ferrara, che trasformerà il Parco dell'Acquedotto in un grande e lungo inno alla Cultura POP, in tutte le sue forme, ma non solo.

Cosa troverete dal 25 Agosto al 7 Settembre:

Stand dedicati, eventi, workshop, musica, ma anche un'area coperta di 100 mq. che ospiterà giochi elettronici cabinati originali provenienti da tutto il mondo, dagli anni 70 ad oggi, che saranno a disposizione del pubblico che potrà divertirsi con dei grandi classici del passato.

Laser Tag e realtà virtuale offerta da Vrclubitaly, due strutture gonfiabili dedicate al gioco più immerso che abbiate mai provato vi aspettano per far divertire grandi e piccoli.

Grande pista di mini 4wd con prove libere e gare.

Hyde, il fenomeno del cubo di Rubik, mago e influencer ferrarese si esibirà con il suo cubo e proporrò un'esposizione di giochi e rompicapi creati da lui.

Troverete una mostra permanente allestita nel ‘dungeon' dell'acquedotto a tema Steam Punk by Mr. Bolpi.

L'associazione LUDUS, Ferrara Magic (FREE SOUL), la Brigata di Sottomonte e l'Associazione Scacchisti Estense, a rotazione vi faranno testare i migliori giochi da tavolo, di ruolo e di carte per tutte le età, ma non solo, durante la settimana sarò possibile usufruire dell'area games in maniera totalmente libera! Quindi porta il tuo gioco, raduna gli amici e vieni a giocare!

Il primo week trasformeremo la location in un set anni ‘50 e vi troverete tra pin up mercatini vintage, musica, concerti e balli a tema

Il secondo week end entriamo nel pieno del mondo fantasy e della pop culture... Ghostbusters Italia, Star Wars Universe, Ritorno al futuro ltalian club e diverse altre associazioni a tema allestiranno uno spazio dedicato al cinema e al cosplay, con fedeli costumi e riproduzioni, sfilate, gare, combattimenti con spade laser by Ludo sport e molto altro...Aspettatevi delle sorprese.

Spettacoli e balli K-POP by Hanami crew.

Vampire Lab marchio registrato dalla scrittrice Lisa Lambertini e i suoi Vampiri animeranno l'area Fantasy con letture animate dark fantasy, body painting, sfilate in abiti Steam Punk, contest fotografici, mostre e tanto altro...

Sul palco centrale gruppi musicali e spettacoli ad alternarsi.

Tatuaggi a tema Fantasy (special price) presso Io studio Jam link Tattoo Family.

..e infine... Food and beverage di qualità per amalgamare il tutto, all'insegna della convivialità e per vivere a pieno una delle più belle e suggestive location della città. Ristorazione a tema e locale, birra artigianale, vino e cocktail e una vasta scelta di cibo per tutti i palati, dal più classico al più esotico.

LO SCOPO DELL'EVENTO E' LA RIVALUTAZIONE DELLA ZONA ACQUEDOTTO, PRENDENDO COME SIMBOLO UNO DEI MONUMENTI STORICI DELLA CITTA'.

• Area cabinati ARCADE originali dogli anni 70 in poi.

• Area giochi do tavolo e GDR sempre disponibile per gioco Libero e demo.

• Hyde, il mago del Cubo di Rubik.

• Laser tag e realtà virtuale.

• Musica, Dj, Vj Cine Sonoro e Concerti Live.

• K-Pop moments.

• Expo e sfilate fantasy, Steam Punk, Cosplay e Vampiri.

• Week end Anni ‘50, sfilate Pin up, Burlesque ed expo di auto americane.

• Un week end fontasy con associazioni di costuming e cosplay, sfilate, musica e spettacoli.

• Aree di ristorazione per soddisfare tutti i paloti, dal più semplice fino al più esigente.

• Birre artigianali, vini e cocktail!

TUTTE LE SERE INGRESSO GRATUITO

FREE LIFE - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE, CULTURALE E ASSISTENZIALE

Via San Romano 116 - 44121 Ferrara

E-mail entefreelife@gmail.com - cell. 333.45.05.518

