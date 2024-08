SICUREZZA - Operazione di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale del 13 agosto 2024 Interforze, controlli mirati tra piazzale Stazione e Castellina e le vie Cassoli, Ortigara, IV Novembre

In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, nel pomeriggio del 13 agosto 2024, è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le Forze di Polizia con l'obiettivo di potenziare l'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità e incrementare il coordinamento delle Forze di Polizia del territorio.

Il servizio di controllo, che ha interessato le aree situate nei pressi di piazzale della Stazione, piazzale Castellina, via Cassoli, via Ortigara, via IV Novembre e zone limitrofe, ha visto impegnate pattuglie di agenti e militari della Questura, del Corpo di Polizia locale "Terre Estensi", del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Nel corso delle attività sono stati effettuati 3 posti di controllo nel corso dei quali sono state controllate complessivamente n. 34 autovetture ed elevate 2 sanzioni per violazioni del Codice della Strada. Sono state, inoltre, controllate 52 persone, di cui n. 18 di nazionalità straniera e n. 17 con precedenti di polizia.

Nello svolgimento delle operazioni, condotte anche con l'ausilio delle unità cinofile della Polizia locale, sono stati rinvenuti e sequestrati gr. 1,13 di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

L'attività congiunta si inserisce nel quadro di una serie di iniziative che la Prefettura di Ferrara ha inteso avviare all'unisono con tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio, per garantire, in modo trasversale, il necessario presidio di legalità nei vari quartieri della città di Ferrara e frazioni, operando una sinergica attività di prevenzione sui fenomeni legati ai reati di natura predatoria ed allo spaccio di sostanze stupefacenti e su tutte le possibili manifestazioni di potenziale illegalità.

