RIVANA GARDEN - Serate gastronomiche dal 23 al 25 agosto e dal 28 agosto all'8 settembre 2024 (in via G. Pesci 181, Ferrara). Il ricavato a progetto benefici per l'infanzia Alla "Sagra del pinzino e dell'arrosticino" si rinnova il connubio tra buona cucina e solidarietà

Quindici serate di fine estate tra buona tavola e beneficenza. Al Centro Rivana Garden di Ferrara (via G. Pesci 181) è già tutto pronto per la nona edizione della "Sagra del pinzino e dell'arrosticino" che prenderà il via con tre serate d'apertura del ristorante venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 agosto 2024 dalle 19, per poi proseguire da mercoledì 28 agosto a domenica 8 settembre 2023 tutte le sere, sempre dalle 19, anche con servizio di asporto.

Curata come sempre dall'Associazione "Nati​ con​ la calzamaglia", in collaborazione con lo stesso Centro Rivana e il patrocinio del Comune di Ferrara, la manifestazione ha un intento benefico. Il ricavato andrà infatti ancora una volta a progetti di aiuto concreto per bambini e ragazzi in situazioni di difficoltà.

Il programma e gli obiettivi della Sagra sono stati presentati oggi in conferenza stampa, nella residenza municipale, dall'assessore comunale Nicola Lodi e dal presidente dell'associazione "Nati con la Calzamaglia" Marco Malossi.

"Il centro Rivana Garden - ha sottolineato l'assessore Nicola Lodi - rappresenta il cuore pulsante del volontariato a Ferrara e merita l'appoggio incondizionato da parte dell'Amministrazione, non soltanto in occasione delle sagre e degli eventi particolari, ma in quanto sede di attività sociali e di presidio sul territorio. Il centro è una macchina immensa, con un importante teatro, un bar rinnovato e ambienti accessibili. E proprio in tema di accessibilità stiamo mettendo in campo un progetto per installare un ascensore per il palco del teatro, a servizio delle persone disabili, con un investimento di oltre 20mila euro. Mentre per rendere meno onerosi i costi di gestione e delle utenze, intendiamo dotare il centro di un impianto fotovoltaico, con un investimento da parte dell'Amministrazione comunale di diverse centinaia di migliaia di euro. La sagra è uno strumento per offrire aiuti concreti a bambini in difficoltà e per mantenere viva una struttura così importante per il quartiere e per la città, come il Rivana Garden. Un ringraziamento a tutti i volontari della sagra, molti dei quali giovani e giovanissimi".

"Quando siamo partiti nove anni - ha affermato Marco Malossi - fa non potevamo immaginare che questa Sagra sarebbe diventata una tradizione per il Rivana Garden. Lo scopo principale resta quello di raccogliere fondi per progetti a sostegno dell'infanzia. Fino allo scorso anno il ricavato andava al progetto "Colibrì", ora stiamo valutando assieme all'Amministrazione comunale, anche altre possibili iniziative rivolte ai più piccoli. Il menù della sagra come sempre è a base di arrosticini abruzzesi, cotti alla maniera abruzzese, accompagnati dai pinzini della tradizione ferrarese e da tante altre specialità semplici, ma buone. L'anno scorso abbiamo preparato e servito oltre una tonnellata di pinzini e più di 40mila arrosticini. Sarà possibile cenare al coperto all'interno delle tensostrutture del Rivana Garden o nel giardino, dove è in funzione un efficace sistema di allontanamento delle zanzare. Il nostro staff è composto da volontari, ogni sera ce ne saranno sessanta al lavoro. A loro va il nostro ringraziamento, che estendiamo ovviamente anche al Rivana Garden, agli sponsor e all'Amministrazione comunale che continua a supportarci in maniera fondamentale".

>> Prenotazioni tavoli e asporto ai numeri: 370 3618173 - 353 4676915.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Prende il via il 23 agosto 2024 la nona edizione della "Sagra Pinzino e Arrosticino", l'iniziativa ideata dall'Associazione "Nati con la Calzamaglia" (NCLC) di Ferrara, in collaborazione con il Centro di Promozione Sociale "Rivana Garden". Ed è proprio all'interno della struttura di via Gaetano Pesci 181, a Ferrara, che si svolge la manifestazione che avrà luogo nei fine settimana del 23, 24 e 25 agosto 2024 e dal 28 agosto all'8 settembre 2024. Sarà sempre possibile cenare sia all'aperto che al coperto (anche in caso di pioggia), tutte le sere dalle ore 19.00; negli stessi orari sarà attivo anche il servizio di asporto.

Tutto il ricavato della manifestazione, al netto delle spese sostenute, andrà in beneficenza in favore dell'infanzia.

"La collaborazione con l'Associazione NCLC - dichiara Daniele Malossi, Presidente del Centro Rivana Garden - prosegue ormai da oltre nove anni. Nell'arco di questo tempo il nostro Centro ha vissuto un lungo periodo di stop dovuto alla pandemia. Questi ragazzi hanno saputo dare nuova linfa al Rivana, riportando tanta gente dentro la struttura di via Pesci. La vecchia concezione di "centro anziani", senza nulla togliere al punto di riferimento sociale che Rivana ricopre da decenni, deve essere superata proprio da manifestazioni come questa".

Il menù è semplice (caratteristica che contraddistingue tutte le sagre e gli eventi gastronomici di NCLC e di Rivana): i mitici Pinzini e gli squisiti arrosticini. Sarà possibile, inoltre, gustare delle tagliatelle alla boscaiola (novità di quest'anno), i classici cappellacci di zucca al ragù o burro e salvia, fagioli alla texana con salsiccia, taglieri vari (salumi ferraresi, formaggi, confetture e verdure), piadine e il Gran Fritto in Calzamaglia e, per concludere, i dolci della casa.

