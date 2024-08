CULTURA - Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024 nel Cortile del Castello Estense A voice for Europe, Sanremo Rock e Trend Festival: tre giorni di concerti per nuovi talenti di musica e danza

"A Voice for Europe", "Sanremo Rock" e "Trend Festival": sono i tre eventi di musica e spettacolo, patrocinati dall'amministrazione comunale di Ferrara, che si terranno a Ferrara da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre 2024. A partire dalle 20:00 negli spazi del Cortile del Castello Estense si alterneranno band con musica dal vivo, band con la base musicale e gruppi di ballerini. L'ingresso è libero

L'appuntamento si inserisce tra le iniziative di carattere culturale e turistico comprese nell'"Orientamento relativo al calendario generale degli eventi culturali, turistici, gastronomici, commerciali e sportivi proposti dalle associazioni, operatori e istituzioni locali per l'anno 2024" che si avvalgono della collaborazione del Comune di Ferrara.

- Venerdì 30 agosto 2024 dalle 18.30 si terranno le finali dei contest "A Voice for Europe - La voce per l'Europa - Italia" e "Gran Galà dei Festival" nel Cortile del Castello Estense di Ferrara. L'evento sarà condotto da Vanessa Grey. Ospiti della serata Andrea Mingardi e Lorenz Simonetti.

Alle 18.30 di venerdì 30 agosto saranno comunicati i finalisti dei due concorsi e dalle 21.00 avverrà la proclamazione dei vincitori di "A Voice for Europe - La voce per l'Europa - Italia", contest canoro che si rivolge a coloro che si esibiscono dal vivo e a coloro che si esibiscono su base e ai vincitori del "Gran Galà dei Festival" contest dedicato alla danza e agli strumentisti.

Ospiti della serata il cantautore bolognese Andrea Mingardi e il giovane artista emiliano Lorenz Simonetti.

Durante l'evento saranno chiamati sul palco i produttori di "Borotalco" e "Badbox" a ritirare il "Film VideoClip Award", giunto alla sua seconda edizione, che celebra l'eccellenza e la creatività nel campo del cinema e della musica.

Salirà, inoltre, sul palco Guglielmo Rossi Scota, il venticinquenne bolognese che ha firmato un brano della colonna sonora del film "Tre sorelle" di Enrico Vanzina.

- Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre 2024, in piazza Castello, 60 band provenienti dalle finali regionali del nord Italia selezionate nelle regioni Lombardia Emilia Romagna Liguria Piemonte Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige Valle d'Aosta, che si contenderanno gli otto posti per il "Sanremo rock" e gli otto posti per il "Sanremo Trend" che si svolgeranno sul palco dell'Ariston di Sanremo.

Il festival Sanremo Rock - spiegano gli organizzatori - ha come scopo quello di far emergere nuovi gruppi musicali e punta a far diventare questo concorso una vetrina nazionale e internazionale per tutti quei giovani che cercano di far conoscere le proprie qualità e le proprie attitudini rock.

Per info: sito web www.teatrocomunaleferrara.it del Teatro Comunale di Ferrara, e sito degli organizzatori Nove eventi sulle pagine web www.noveeventi.com/ferrara-2024 e www.sanremorock.it/sanremo-news-a-ferrara-le-finali-interregionali-nord-italia-a-piazza-castello.

