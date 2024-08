VIABILITA' - Provvedimenti in vigore dal 2 settembre 2024 nell'area dell'intersezione via Modena-via Marconi Riqualificazione dell'accesso nord-ovest di Ferrara: previste nuove modifiche provvisorie alla viabilità

Proseguono i lavori, a cura del Comune di Ferrara, per la riqualificazione dell'ingresso nord ovest della città, finanziati con fondi PNRR. Per consentire la realizzazione della nuova rotatoria tra via Modena e via Marconi si rende necessaria una nuova modifica della viabilità.

Da lunedì 2 settembre 2024, infatti, il braccio di via Marconi sarà regolamentato a senso unico di marcia con direzione da via Bongiovanni verso via Modena, nello stesso tratto.

L'impianto semaforico tra via Modena e via Marconi sarà regolato a lampeggio e il flusso veicolare sarà regolamentato con la circuitazione "a rotatoria" in senso antiorario sull'intero isolato compreso tra le vie Marconi, Modena, Po, Bongiovanni.

Per chi proviene dal centro città ed è diretto verso la zona di via del Lavoro/Trenti/Ferraresi è consigliato utilizzare il nuovo braccio provvisorio di raccordo in sinistra prima di raggiungere il semaforo tra viale Po e via Padova

Per chi proviene da via Bonzagni - via Trenti - via Maverna ed è diretto verso il centro cittadino è consigliato imboccare via del Lavoro alla rotatoria su via Maverna di fronte all'autostazione in direzione di viale Po.

Agli autoveicoli che provengono da Porotto-Cassana e che devono raggiungere via Marconi o via Padova è consigliato l'utilizzo delle vie Eridano-Michelini.

I mezzi pesanti che invece superano le 11,5 ton dovranno necessariamente utilizzare la nuova circuitazione del comparto Modena-Po-Marconi, non potendo transitare sul sovrappasso stradale di via Michelini.

In allegato scaricabile la planimetria con indicate le percorrenze consentite, in base alle modifiche alla viabilità di cui sopra

Immagini scaricabili: