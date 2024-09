PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Espositori in piazza Ariostea dal 5 all'8 settembre 2024. Ingresso gratuito Ariostea in Fiera: torna a Ferrara la seconda edizione della fiera campionaria con spettacoli, danza e divertimento per tutti

Torna a Ferrara l'appuntamento con Ariostea in Fiera, l'evento tanto atteso che animerà la storica Piazza Ariostea dal 5 all'8 settembre 2024. Questa seconda edizione promette di offrire quattro giorni di spettacoli, esibizioni di danza, street food, mercatini e tanto divertimento per tutta la famiglia.

Il programma completo dell'iniziativa è stato illustrato in occasione di una conferenza stampa svoltasi lunedì 2 settembre nella residenza municipale di Ferrara alla presenza dell'assessore al Turismo e alla Promozione del territorio Matteo Fornasini, della responsabile dell'area commerciale de L'Accento srl Emanuela Balboni e la rappresentante della Scuola di Danza "Luisa Tagliani" Isabella Minutillo.

"Desidero ringraziare gli organizzatori - ha affermato l'assessore Fornasini - che con questa formula espositiva riescono nuovamente a valorizzare un gran numero di realtà imprenditoriali ferraresi. Spazio anche ad alcune associazioni del territorio che avranno l'opportunità di mettersi in vetrina con dimostrazioni degli allievi e performance degli insegnanti".

Giovedì 5 settembre alle ore 18:00 si apriranno ufficialmente le porte di Ariostea in Fiera con l'inaugurazione delle aree espositive, dove troveranno spazio stand di artigianato, commercio, hobbistica e golose proposte nell'area street food. La serata proseguirà alle 21:00 con lo spettacolo comico di Gene Gnocchi sul palco centrale, un appuntamento da non perdere con l'ingresso gratuito.

Venerdì 6 settembre, gli appassionati di danza potranno partecipare a una serie di lezioni aperte organizzate dalla scuola B Family Hip Hop School. Si inizia alle ore 17:00 con una lezione di Hip Hop per i più piccoli, seguita alle 18:00 da una sessione di Break Dance e alle 19:00 da una lezione di Hip Hop per adulti. Per partecipare, è necessario inviare un SMS al numero 348.9164259 confermando la presenza. La giornata si concluderà con una serata di musica e divertimento con il DJ set targato Discoring, a partire dalle ore 21:30.

Sabato 7 settembre vedrà le esibizioni delle scuole di danza della città: alle 18:30 saliranno sul palco gli allievi della scuola MS Danza, seguiti alle 20:00 dagli studenti della Scuola di danza Luisa Tagliani. La serata culminerà con il DJ set e l'animazione di Rewind 90 dalle 21:30, per un tuffo nelle hit degli anni '90.

La manifestazione si concluderà in grande stile domenica 8 settembre: alle 18:00 si esibiranno nuovamente i ballerini della scuola B Family Hip Hop School, seguiti alle 18:30 dalla performance della Scuola di danza Los Rumberos. Alle 20:00, l'eleganza sarà protagonista con "La Sposa sfila in Ariostea", una sfilata di moda dedicata agli abiti da sposa e sposo 2024/25 dell'Atelier La Parisienne. La chiusura della fiera, alle 21:30, sarà affidata allo spettacolo comico di Alessandro Politi, in arte "Il Grande Mago", che promette di far divertire il pubblico con il suo umorismo irresistibile. Anche in questo caso, l'ingresso sarà gratuito.

Ariostea in Fiera si conferma come un appuntamento imperdibile per i ferraresi e non solo, con un programma ricco e variegato pensato per intrattenere persone di tutte le età. Non mancate!

Ariostea in Fiera è un evento a cadenza annuale organizzato nella prestigiosa Piazza Ariostea a Ferrara, dedicato alla promozione della cultura, dell'intrattenimento e del commercio locale e nazionale. Attraverso una varietà di spettacoli, esibizioni e attività, l'evento mira a creare un momento di incontro e svago per la comunità, valorizzando al contempo l'artigianato e le eccellenze del territorio.

Contatti stampa: L'Accento S.r.l. - Email: eventi@laccento.it - Telefono: 051.683.17.96

Sito ufficiale (programma ed espositori): http://www.ariosteainfiera.it

