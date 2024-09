CONFERENZA STAMPA/3 - Mercoledì 4 settembre 2024 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale Presentazione della manifestazione "Tramonto Divino"

Mercoledì 4 settembre 2024 alle 12 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di presentazione della manifestazione "Tramonto Divino", in programma per mercoledì 11 settembre 2024 in piazza del Municipio a Ferrara.

All'incontro con i giornalisti interverranno gli assessori comunali a Fiere e mercati Angela Travagli e al turismo e alla Promozione del territorio Matteo Fornasini, il presidente della Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Ferrara Massimiliano Urbinati, il direttore dell'Agenzia Prima Pagina Maurizio Magni, Pietro Campaldini dell'assessorato all'Agricoltura della Regione Emilia Romagna; il delegato dell'Associazione Italiana Sommelier-Ais di Ferrara Francesco Mazzoni.