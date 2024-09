BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 13 settembre 2024 alle 17 incontro in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Una vita tra arte e idea di futuro", il poeta e saggista Giuseppe Pietroni si racconta

Sarà il poeta e saggista Giuseppe Pietroni il protagonista dell'incontro in programma venerdì 13 settembre 2024 alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara). Dialogando con Gabriele Natali, Pietroni ripercorrerà i suoi cinquant'anni di attività culturale e di impegno nel campo dell'arte e della solidarietà.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Mezzo secolo di impegno artistico e culturale dipanato tra libri pubblicati e recensiti, grandi temi trattati e orientati. A Ferrara inizia come "uomo-sandwich" di fronte al Castello Estense, iniziativa per il ruolo dell'arte e la professionalità vera degli artisti. Poi una esposizione di realtà ferraresi e sulla storia della SPAL, poesia e fotografia abbinate. Pubblicazioni con Alba Editore, gli "Amici dell'Arte e le storiche giornate in Ariostea: giornate mondiali della poesia e l'esordio del positivismo e del neofuturismo, nel 2015 e 2017. Un poetico e un artistico che debbono raggiungere tutto e renderlo migliore e utile pure nella quotidianità. Una galleria importante e preziosa che annovera la monumentale "Oltre Spoon River", la risposta all'opera di Edgard Lee Masters. Il saggio sul neofuturismo quale rivisitazione del futurismo marinettiano. Non poteva mancare la concezione solidale dell'arte, già completa espressione di solidarietà per sua stessa natura. Nei vari ruoli ricoperti, per mezzo dell'arte, interventi di sensibilizzazione e sostegno (Asla, Aido, Avis e Andos).



Nato a Milano e residente nel Veneto, Giuseppe Pietroni ha pubblicato quindici raccolte di poesia fondamentale e opere di critica e saggistica. Attivo organizzatore di eventi, numerosi sono i riconoscimenti ottenuti, fra i quali quello dello "Spoleto Festival Art" nel 2017. Inserito in circa 60 grandi antologie, spicca l'Enciclopedia Palatina (2014). Pioniere della cultura europea e poeta dell'anno 1998, membro honoris causa del CDAP-UPCE dal 1997, accademico di San Marco a vita dal 1977. Oscar della Pace per la Cultura nel 1994 e Premio Sapienza in Campidoglio a Roma nel 2003. Encomio da Oscar Luigi Scalfaro nel 1995.

Il critico Grazia Giordani: "Una poesia, la sua, universale che coinvolge tutte le genti, un verseggiare con temi incisivi con una grande sostanza ideale e reale".

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

