MOBILITA' - Assessore Lodi: “accolta la richiesta dei residenti delle frazioni interessate dal cantiere” Lavori in via Massafiscaglia: disposto il servizio di navetta per gli spostamenti scolastici

Ferrara, 13/09/2024. Partirà lunedì 16 settembre 2024 il servizio di navetta tra Ponte Fossalta, Viconovo, Albarea e Sabbioncello in coincidenza per e da Ferrara grazie a un'accordo tra Tper, Ami e Comune di Ferrara.

La navetta, che passerà dalle frazioni per avvantaggiare gli spostamenti casa/scuola durante i lavori di messa in sicurezza di via Massafiscaglia (partiti all'inizio della settimana e che avranno una durata prevista di 110 giorni), sarà attiva da lunedì al sabato, a partire dal prossimo lunedì 16 settembre fino al termine del cantiere.

"Abbiamo deciso di attivare il servizio - ha spiegato l'assessore con delega a Mobilità e Frazioni Nicola Lodi - perché ce lo hanno chiesto i tanti cittadini delle frazioni interessate dai lavori sulla SP20. In questo modo andremo a risolvere potenziali problematiche come, ad esempio, la formazione di code nelle strade in cui è stato deviato il traffico da via Massafiscaglia. Allo stesso tempo, implementeremo le corse degli autobus, favorendo una mobilità sempre più sostenibile. Siamo sempre stati attenti alle esigenze dei residenti e, anche questa volta, cerchiamo di risolvere una questione portata ai nostri tavoli dai genitori dei ragazzi che ricominciano l'anno scolastico".

Il costo totale dell'investimento è di circa 30mila euro, gli orari verranno comunicati alle fermate degli autobus e saranno disponibili da domani, sabato 14 settembre, sul sito di tper.it

Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza dell'argine del Po post alluvione maggio 2023 in via Massafiscaglia - disposti dalla Provincia e a cura dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - la viabilità alternativa per il collegamento delle frazioni di Baura e Fossalta è garantita percorrendo la strada comunale via Due Torri, mentre il traffico pesante è stato dirottato sulla SP2 o sulla SP15.

L'importo complessivo dei lavori ammonta a 900mila euro.

Immagini scaricabili: