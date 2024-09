BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 19 settembre 2024 alle 17 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Ingresso libero Ciclo "Romanzi nel tempo": Paolo Malaguti presenta il libro "Piero fa la Merica" dedicato alla migrazione italiana tra '800 e '900

Sarà dedicato al tema della migrazione italiana tra '800 e '900 il primo appuntamento del ciclo "Romanzi nel tempo", in programma giovedì 19 settembre 2024 alle 17 alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Paolo Malaguti presenterà il suo libro "Piero fa la Merica", ispirato alle vicende degli italiani in Amazzonia verso la fine dell'Ottocento.

Il ciclo di incontri "Romanzi nel tempo" vuole affrontare alcuni importanti fatti storici o di cronaca, italiani, della fine del '900 e dei primi anni del 2000, attraverso quattro romanzi e i racconti creativi ma documentati dei loro autori.

L'incontro è aperto liberamente alla partecipazione di tutti gli interessati.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Nel suo romanzo Paolo Malaguti racconta una pagina dimenticata della migrazione italiana: l'epopea vissuta dagli italiani in Amazzonia verso la fine dell'Ottocento. Tra di loro c'è Piero, un ragazzino che parte da un paesino del Veneto per raggiungere il Brasile. Piero ha quindici anni e appartiene ai Gevori, soprannominati da tutti i "bisnenti", ovvero quelli che "hanno due volte niente". Per loro lasciare l'Italia e partire significa buttarsi semplicemente verso un nuovo e inesplorato altro niente. Quando arrivano in Brasile insieme alla marea di italiani in fuga dalla miseria, non trovano il paradiso promesso. Lì in mezzo al nulla bisogna farsi spazio, abbattere gli alberi per costruire tutto da zero: dovranno strappare la terra al "mato", tra le minacce sconosciute della foresta vergine, lontani da tutto e da tutti, senza alcuna possibilità di tornare alla vita che si sono lasciati alle spalle; oltretutto, sarà lui a scoprire quello che nessuno aveva rivelato ai migranti: la "loro" terra appartiene ad altri, i nativi che quelle colline le abitano da sempre.

Attraverso gli occhi di Piero, Paolo Malaguti racconta la perdita dell'innocenza degli italiani nelle Americhe: il gesto rapinoso di costruire il mondo tra animali mai visti e piante lussureggianti, dove la lotta con la natura è un corpo a corpo quotidiano. E il futuro una scommessa.



Paolo Malaguti (Monselice 1978), ha vissuto e studiato a Padova, si è laureato in Lettere e insegna dal 2004 nei licei. Attualmente vive ad Asolo. Il romanzo Piero fa la Merica (2023) ha vinto il Premio Acqui storia- Sezione Romanzo storico, il Premio "Alessandro Manzoni" per il romanzo storico e il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como - miglior romanzo di viaggio). Dal 2021 dirige la scuola di scrittura creativa Alba Pratalia Dal romanzo Se l'acqua ride è stata tratta un'omonima docufiction presentata alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

La locandina dell'evento del 19 settembre 2024 - biblioteca Bassani

La locandina della Rassegna "Romanzi nel tempo"- biblioteca Bassani

Info: 0532797477-414 - info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

