BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Giovedì 19 settembre 2024 alle 17:30 incontro in via Arginone 320 a Porotto Alla Luppi storie di donne "geniali, libere e coraggiose" raccontate da Dalia Bighinati

Racconta le storie di ventisei donne 'controcorrente' il libro di Dalia Bighinati dal titolo "Senza paura. Geniali, libere e coraggiose" (Book Editore) che giovedì 19 settembre 2024 alle 17:30 sarà presentato alla biblioteca comunale Luppi di Porotto (via Arginone 320). L'iniziativa è organizzata dal gruppo di lettura "Pagine in Libertà". Dialogherà con l'autrice la bibliotecaria Silvia Brunetti.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Senza paura-Geniali, libere, coraggiose: l'autrice ha definito questa lettura come una passeggiata attraverso gli ultimi 50 anni della nostra storia. Non c'è tutto, naturalmente. Ci sono 26 storie di donne di età, classe sociale, professioni diverse, in Italia e nel mondo. Sono tutte portatrici di sogni, paure, speranze entusiasmanti. Le loro vite non sono facili, e quando di fronte ad un bivio devono decidere da che parte andare, noi ne capiamo le paure, condividiamo le loro ansie. E' qui che servono il coraggio, la libertà, magari anche la trovata geniale. Come ci emozionano i loro sogni, ci accorgiamo, alla fine, che le loro scelte ci fanno riflettere anche sulle nostre.

Questo libro racconta storie di donne che non si sono arrese. Donne pacifiche e combattive, che hanno imparato a fare tesoro della loro forza. Sono donne controcorrente. L'autrice ha incontrato e intervistato le protagoniste di questi ventisei ritratti nel corso della sua attività di giornalista, ne ha raccolto le testimonianze e le idee sul loro lavoro e sui fatti che le hanno maggiormente coinvolte. Tra loro ci sono scrittrici, giornaliste, politiche, donne della cultura e Premi Nobel, pioniere del femminismo militante, viaggiatrici instancabili, manager, una mamma e due suore. Da Dacia Maraini a Laura Boldrini, da Carmen Lasorella a Elly Schlein, a Rita Levi-Montalcini, tutte hanno scelto di incamminarsi lungo strade meno battute, vincendo pregiudizî e tabù.



Il gruppo "Pagine in libertà" è parte della biblioteca e nasce dal desiderio di alcune lettrici volontarie di incontrarsi per condividere la passione per la lettura, per conversare e confrontarsi su libri con tema la figura femminile.

Il gruppo "Pagine in libertà" è aperto a tutti, la partecipazione è libera e gratuita.

All'incontro sarà presente il gruppo di mobilitazione civica "Fare Diritti" di cui Dalia Bighinati è cofondatrice. Fare Diritti è un gruppo di mobilitazione civica, non soltanto femminile, nato un anno e mezzo fa, per collaborare dal basso, come dice il nostro "manifesto", a migliorare la nostra città dal punto di vista dei diritti di partecipazione delle donne al mondo del lavoro, della ricerca e della conoscenza, della cultura, dell'impresa, della sanità, nell'ottica delle aspettative create dal PNRR in tutto il nostro Paese.

L'incontro è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

