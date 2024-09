POLITICHE ABITATIVE - Assessore Coletti: “Scelta che va incontro alle persone in difficoltà. Ringrazio chi si è accreditato, dando prova di fondamentale collaborazione per avvicinare i servizi alla popolazione” ‘Fondo Affitto’, domande da domani sulla piattaforma regionale. Intesa fra Comune e organizzazioni sindacali per compilare le istanze anche agli sportelli sul territorio

Si apre domani (giovedì 19 settembre) alle 12 la possibilità di fare richiesta per ottenere il contributo del ‘Fondo Affitto', sostegno che copre fino al 25% del canone annuo, per un massimo di 2mila euro, per i cittadini - con Isee non superiore a 8mila euro - la cui quota annua di locazione pesa di oltre il 40% sul reddito lordo e comunque non meno del 25%. Per richiedere di poter beneficiare della misura, i cittadini dovranno fare riferimento alla piattaforma web predisposta dalla Regione.

Per andare incontro ai conduttori che non sono in possesso di identità digitale o che presentano difficoltà ad accedere al sito, l'Assessorato alle Politiche Abitative del Comune di Ferrara ha scelto di raccogliere le disponibilità delle organizzazioni, pubbliche o private, interessate ad accreditarsi alla Regione Emilia-Romagna in qualità di soggetti autorizzati ad operare per conto dei cittadini.

"Per facilitare - spiega l'assessore comunale alle Politiche Abitative Cristina Coletti - le persone in difficoltà nell'utilizzo della piattaforma Internet, come Comune di Ferrara abbiamo scelto di cogliere l'opportunità di poter individuare soggetti in grado di poter assistere i cittadini, ampliando così il numero di punti di accesso sul territorio dove presentare le istanze per accedere al sostegno. In qualità di Comune capofila del Distretto Centro-Nord, la nostra Amministrazione è stata la prima, in tutta la Provincia, a muoversi in questa direzione, incassando il parere favorevole delle organizzazioni sindacali e dimostrando di voler supportare i residenti con ogni strumento a disposizione. La nostra attenzione rimane alta, specialmente quando si tratta di temi urgenti come la tutela del diritto di mantenere un'abitazione. Ringrazio le organizzazioni che si sono accreditate, dando prova di quanto sia fondamentale la collaborazione fra enti per avvicinare i servizi alla popolazione".

I cittadini che non possiedono le credenziali Spid/Cns/Cie, o che non fossero comunque in grado di completare la procedura di richiesta sulla piattaforma, possono rivolgersi presso Assocasa, Sicet, Sunia e Uniat, che hanno aderito alla manifestazione promossa dall'Assessorato comunale alle Politiche Abitative.

Il contributo sarà assegnato in due misure. La prima prevede il rimborso del 20% del canone annuo, per un massimo di 1500 euro, per i titolari di contratti di affitto che hanno un canone che incide sul reddito lordo Irpef dal 25% e fino al 40% compresi. La quota sale del 25%, fino a 2mila euro, per coloro che hanno un'incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef che supera il 40%.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12 di martedì 15 ottobre 2024.

Per il link diretto al bando: https://www.comune.ferrara.it/it/b/11833/fondo-affitto

Immagini scaricabili: