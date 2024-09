CULTURA - Da giovedì 3 ottobre 2024 con oltre 90 concerti, ma anche workshop e mostre "Ferrara in jazz": grandi nomi del jazz e giovani talenti per la rassegna 2024-2025

Il Torrione San Giovanni torna ad ospitare da giovedì 3 ottobre 2024 grandi nomi del jazz e giovani talenti emergenti per sette lunghi mesi di programmazione con oltre 90 concerti accompagnati da workshop, mostre e altre iniziative che fanno del Jazz Club uno spazio culturale di ampio respiro.

Il Torrione San Giovanni vanta una storia secolare che lo ha visto teatro di diverse realtà, da bastione difensivo in epoca rinascimentale, a sede del movimento femminista in tempi più recenti, dal 1999 diventa il punto di riferimento del Jazz a Ferrara e successivamente location per il cinema di Emilia Romagna Film Commission.

Dal 3 ottobre 2024, "Ferrara in Jazz" riapre le porte alla rassegna concertistica che quest'anno la vede alla XXVI edizione ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna, Comune di Ferrara, Endas Emilia-Romagna e il prezioso sostegno di numerosi partner privati.

Per sette mesi, il palco del Torrione accoglierà protagonisti del jazz italiano ed internazionale, giovani talenti emergenti, per un totale di oltre 90 appuntamenti dove sonorità più classiche si avvicenderanno ad altre contemporanee e sperimentali, regalando l'opportunità di poter fruire di un'ampia e variegata offerta musicale. In cartellone, nella prima parte della stagione, segnaliamo artisti di spicco del panorama statunitense: Immanuel Wilkins, Chris Morrissey, Ronnie Foster, Peter Erskine, Bob Mintzer, Joe Locke, Erik Friedlander, Uri Caine, Pablo Held, Nelson Veras, Or Bareket, Jonathan Kreisberg, Donald Harrison, Will Bernard, Georges Cables, Aaron Parks, Tim Berne, Hank Roberts, Florian Hoefner, Bill Stewart e Larry Grenadier. Non mancheranno incursioni nell'ambito della musica sud americana con la presenza di Sofie Rei, Jorge Roeder, Joao Bosco e Jaques Morelembaum e una nutrita presenza di musicisiti italiani da Franco D'Andrea, a Roberto Gatto, Michele Bonifati, Guglielmo Santimone, Giulio Campagnolo e la band GoGoDucks.

Nella seconda parte (che presenteremo in dettaglio nel mese di gennaio) il palinsesto sarà arricchito da musicisti del calibro di Enrico Pieranunzi, Nithai Hershkoviz, Bruce Forman, Michael Formanek, Ray Anderson, Jeremy Pelt, Eric Alexander, David Hazeltine, Kevin Hays, Pat Bianchi, Myra Melford, Ohad Talmor, Marta Sanchez, Ben Lamar Gay, Craig Taborn, Peter Evans, Kris Davis e molti altri.

Si rinnova la collaborazione con Associazione Istantanea, responsabile della camaleontica programmazione domenicale all'interno della quale si incontrano free jazz, classica contemporanea, punk rock, hip hop, musica tradizionale giapponese e cantautorato brasiliano.

Legata a corda doppia con Istantanea, ritroveremo anche la Tower Jazz Composers Orchestra, l'apprezzatissima resident band del Jazz Club, quest'anno celebrata anche dalla mostra fotografica di Giuseppe Arcamone dal titolo "Shooting with the Tower Jazz Composers Orchestra" / 3 ottobre-22 dicembre 2024.

L'attività del Jazz Club Ferrara vive anche una simbiotica compresenza con il Dipartimento Jazz del Conservatorio "G. Frescobaldi", sia in ambito didattico, ospitandone tutto l'anno le lezioni, i workshop, gli esami e le lauree, sia in ambito concertistico, quando nel mese di ottobre il Torrione è sede dei quattro appuntamenti della rassegna Fresh & Bold.

Numerose come sempre anche le occasioni per gli studenti e i musicisti del territorio ferrarese e non di confrontarsi nell'ambito delle jam session che ogni settimana animano il Torrione di San Giovanni.

Il ricco palinsesto di "Ferrara in Jazz" incrocia le programmazioni di storici partner come Bologna Jazz Festival tra ottobre e novembre, Crossroads Jazz e Altro in Emilia-Romagna in primavera, 7 Virtual Jazz Club ospitando i vincitori del noto contest on line internazionale e Italia Jazz Club, per il palinsesto condiviso di Itaclub Jazz Fest.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - il direttore artistico Ferrara In Jazz Francesco Bettini, l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli, il presidente dell'associazione culturale Jazz Club Ferrara Federico D'Anneo - fotoFV per Comune di Ferrara

