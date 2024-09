POLITICHE SOCIOSANITARIE - L’assessore Coletti le ha portato un omaggio floreale: “A quest’età non solo si è parte della storia, ma la si può ancora fare" Il giorno speciale di Adelaide Baraldi: 105 anni festeggiati anche dall’Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale rinnova le sue felicitazioni ad Adelaide Baraldi. Dopo aver celebrato insieme il centesimo compleanno nel 2019, l'assessore alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti è tornata nuovamente ad incontrare la concittadina nel pomeriggio di oggi, alla Residenza Paradiso, per festeggiare il compleanno numero 105.

"Un momento emozionante - ha dichiarato l'assessore Coletti -, che rafforza ancor di più il legame di Adelaide Baraldi con Ferrara. È stato un onore, 5 anni fa, portare i personali auguri all'allora centenaria, ma è ancor più speciale oggi ritrovarci insieme per un evento che ricorderemo per sempre. Adelaide dimostra che a 105 anni non solo si è parte della storia cittadina, ma la si può ancora fare. Un ringraziamento a lei, ai suoi famigliari, agli ospiti e agli operatori della Residenza Paradiso che ogni giorno, da 10 anni, se ne prendono cura con affetto".

Per l'occasione, l'assessore Coletti ha portato in dono un omaggio floreale.

Nata a Ferrara nel 1919, Adelaide Baraldi si è sposata con Radames Borghi, con cui ha generato la figlia Lina che ha successivamente regalato ai genitori la nipote Mariaelena Leziroli.

La festa - organizzata dalla Residenza Paradiso che si è occupata di procurare la torta e a donare una speciale targa alla cittadina - è stata partecipata da parenti, ospiti ed operatori.

Nella foto - scaricabile in fondo alla pagina - l'assessore Cristina Coletti omaggia Adelaide Baraldi. Con loro Annalisa Sessa (responsabile amministrativo Residenza Paradiso); Rosaria e Michelangelo (Oss); Rita e Federica (animatrici)



In fondo alla pagina la foto scattata per il centesimo compleanno di Adelaide Baraldi, festeggiato nel 2019 con l'assessore Cristina Coletti

Immagini scaricabili: