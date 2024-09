PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Video musicali che fondono arte e musica elettronica con l'ambientazione in luoghi storici di Ferrara "Heaven dei Jelly Tape": un nuovo progetto di divulgazione storico-culturale e turistico

Un nuovo progetto di divulgazione storico culturale che fonde arte e musica elettronica quello intitolatato "Heaven" dei Jelly Tape. La proposta, che mette insieme video musicali ambientati nelle location significative di Ferrara, è stata presentata lunedì 30 settembre 2024 nella sala dell'Arengo della residenza municipale.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'assessore a Turismo e Promozione del territorio Matteo Fornasini; il direttore artistico e fondatore del progetto Luca Rezaeyan, il project manager e Direttore Grafico Giacomo Vaccari.

"Abbiamo deciso di sostenere questa iniziativa concedendo il patrocinio dell'Amministrazione comunale - ha spiegato l'assessore comunale al turismo Matteo Fornasini - perchè unire la musica dei giovani alla visione del nostro patrimonio monumentale riteniamo sia una modalità efficace per promuovere la nostra città, il nostro territorio. Questi strumenti innovativi, che hanno tantissimi contatti in tutto il mondo, possono consentirci di raggiuingere obiettivi di pubblico diversi dai consueti e avvicinare potenziali nuovi giovani visitatori di Ferrara".

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori) - Jelly Tape presenta "Heaven": il nuovo progetto di divulgazione storico culturale che fonde arte e musica elettronica

Jelly Tape, l'organizzazione di eventi ferrarese specializzata in manifestazioni della nightlife cittadina, ha dato vita a una nuova sezione chiamata "Heaven", dove musica e arte entrano in connessione. Il progetto "Heaven" consiste nella registrazione di performance musicali (Dj set/Live set) in luoghi storici attraverso l'utilizzo di diversi punti camera, che permettono la realizzazione di video-documentari caratterizzati dalla fusione di musica e riprese suggestive. L'obiettivo è dimostrare come la musica elettronica, accuratamente selezionata, può essere contestualizzata in ambiti diversi dall'evento notturno, sposandosi con la parte sentimentale più intima e delicata dell'ascoltatore. Un nuovo progetto di divulgazione storico-musicale.

La prima registrazione del progetto Heaven è avvenuta il 13 giugno nel sito del baluardo della Porta degli Angeli. In questa occasione sono stati utilizzati 5 punti camera differenti, di cui 4 statici e un drone: un'attrezzatura tecnica di massimo standard qualitativo rispetto al mercato odierno. Lo scopo di questi video musicali è fare divulgazione turistica del territorio, sfruttando il potenziale delle piattaforme digitali (Youtube, Instagram, TikTok ecc) e il seguito internazionale degli artisti coinvolti.

Il logo di Heaven è caratterizzato, in primo luogo, da colori che ricordano un cielo limpido, ma si distingue per la presenza di una "H" molto allungata, analogia per intendere come dal cielo si possa toccare terra, come una musica che vibra nell'aria e nel cuore di chi ascolta possa poi tornare a chi sta eseguendo la performance.

Il progetto è già stato sposato dal blog più grande al mondo nell'ambito della musica elettronica internazionale, 1001 tracklist, che si occuperà, nei primi giorni dopo l'uscita dei video, di condividerne in mondovisione i momenti più salienti.

L'obiettivo futuro di Heaven, oltre alla massima divulgazione dei video prodotti, è quello di riproporre l'esperienza in altri siti storici di Ferrara, coinvolgendo artisti di calibro sempre maggiore, attingendo anche dal vasto panorama internazionale della musica elettronica. Compatibilmente con le caratteristiche del sito selezionato, l'organizzazione mira a coinvolgere anche il pubblico ferrarese aprendo la partecipazione fisica alle prossime riprese. In questo modo gli spettatori non si limiteranno a godere dell'esperienza attraverso il filtro di uno schermo, ma potranno dire "io c'ero, io sono parte di Heaven".

Gli artisti ferraresi coinvolti sono:

LUCA REZZA (Direttore artistico e creativo del progetto)

Luca Rezza ha sempre portato all'interno del panorama dance elettronico moderno una visione propria e differente, un sound riconoscibile che ha fatto sì che artisti come David Guetta, Hardwell, Tiësto, Marshmello e molti altri suonassero le sue produzioni nei migliori festival del mondo, quali Tomorrowland, Ultra Music Festival, Coachella, ecc. Definito artisticamente "Impressionante" dai principali blog dell'industria, si distingue, oltre che per le sue produzioni, per i suoi Djset dotati di un'energia coinvolgente. In occasione di Heaven, Luca Rezza ha presentato un set unico nella sua carriera, fuori dagli schemi ordinari, fondendo jazz, house, melodic e progressive accompagnate dal suo marchio di fabbrica: le percussioni.

BADHABIT (Responsabile video-riprese ed alla loro post-produzione)

Badhabit, musicista polistrumentista, vanta la bellezza di sette dischi di platino, avendo prodotto Ghali, Zara Larsson, Fedez e molti altri artisti del panorama dance mondiale, la sua tecnica come produttore porta il suo sound alle orecchie dei migliori artisti dello scenario pop dance, fra i vari anche Calvin Harris. Badhabit grazie alla sua multipotenzialità ha confezionato un set speciale per HEAVEN, dove le sue sonorità funky elettroniche incontrano l'analogico, confluendo così in un live set dove musica dal vivo e djing sposano la cornice storica del Baluardo della Porta degli Angeli.

GIEK (Project manager del progetto su tutti gli aspetti tecnici/operativi)

Giek , Project Manager del progetto HEAVEN, lavora nel settore dell'industria musicale da "dietro le quinte" da oltre 10 anni, avendo gestito un'agenzia in veste di manager e booking agent e una etichetta discografica. Il suo gusto e conoscenza in ambito di musica elettronica sono indiscussi. I suoi artisti hanno firmato contratti su scala globale con alcune delle migliori etichette discografiche dell'industria dance. Giek, per questo nuovo progetto, ha deciso di interpretare per la prima volta in prima persona la sua visione di HEAVEN.

L'artista esterno coinvolto in questa prima rassegna:

JAMIS (Italia/Toscana)

Jamis ha collaborato con alcuni dei grandi pilastri della musica elettronica globale, firmando dischi con Armin Van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike e Nicky Romero. Dopo aver fatto diversi tour fra Asia, Europa ed America, Jamis porta un nuovo sound nel panorama dance, raggiungendo oltre 100milioni di streaming globali su Spotify. la sua nuova Pop Dance melodica sposa perfettamente il concept di HEAVEN, dove la sua musica tech-melodica e l'arte si incontrano in una commistione perfetta.

Nelle foto - scaricabili in fondo alla pagina - alcuni momenti della presentazione nella residenza municipale e immagini degli artisti Badhabit, Luca Rezza, Giek e Jamis del progetto Heaven di Jelly Tape

