POLITICHE PER LA FAMIGLIA - La visita dell'assessore Coletti: "Valida occasione di svago per le famiglie. Festival in grado di far crescere l'interesse per la città " Il ritorno di Ferrara in Fiaba, tanta gente all'apertura della manifestazione

È iniziato il primo fine settimana dell'undicesima edizione di Ferrara in Fiaba, la rassegna per famiglie che si terrà per i prossimi due weekend al parco Massari. Nella mattinata di oggi, si è tenuta la visita - con taglio del nastro per l'apertura - dell'assessore alle Politiche per la Famiglia Cristina Coletti, che ha voluto ringraziare gli organizzatori di Share Events Ets e Feshion Eventi, ma anche accogliere i tanti visitatori che alle 10 erano già in fila per far vivere ai loro bambini un'esperienza fiabesca, in uno dei parchi più belli e celebri della città.

"Ferrara in Fiaba è una delle iniziative - ha sottolineato l'assessore Cristina Coletti - di punta del variegato calendario cittadino pensato per le famiglie. Ci auguriamo che quest'anno ancor più persone scelgano l'affascinante cornice del parco Massari per trascorrere due fine settimana all'insegna del divertimento, che in un contesto del genere colpisce tanto i bambini quanto gli adulti. Il festival è molto atteso anche perché riesce ad attirare a Ferrara migliaia di persone, dando modo di scoprire le nostre bellezze a persone che non le conoscono. Dalla Campania al Piemonte, passando per Roma, sono già tante le prenotazioni provenienti da oltre i nostri confini territoriali. Grazie agli organizzatori che con il loro impegno offrono una valida occasione di svago alle famiglie e fanno crescere l'interesse per Ferrara".

Oggi e domani attrazioni attive dalle 10 alle 19.30. Sono tantissimi i laboratori creativi, gli spettacoli e le aree tematiche da non perdere. All'interno del parco spazio anche per la solidarietà, con possibilità di effettuare libere donazioni in favore dell'Associazione Giulia, che si occupa dell'assistenza di minori malati oncologici e di sostenere le famiglie.

Per tutte le informazioni e per prenotare le attività ci si può recare su www.ferrarainfiaba.it.

Immagini scaricabili: