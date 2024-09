POLITICHE SOCIOSANITARIE - Al via 5 incontri dedicati alle donne operate al seno. Assessore Coletti: "Idea innovativa e originale. La bellezza è stimolo per superare la malattia" Quando il bello diventa benessere: in partenza il progetto di Andos sostenuto con 7mila euro dal Comune di Ferrara

Un viaggio interiore, alla ricerca delle emozioni in grado di portare quel benessere fondamentale per affrontare con successo il percorso di cura. Si può riassumere così il progetto "La Bellezza che cura", promosso da Andos Ferrara (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) e beneficiario di un contributo comunale da 7mila euro assegnato tramite un avviso dedicato agli Enti del Terzo Settore, pubblicato la scorsa primavera, dall'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara.

Nei giorni scorsi la presidente di Andos Marcella Marchi, insieme alle psicologhe Dorina Lombardo e Chiara Campagnoli - che si occuperanno del coordinamento dei gruppi lungo tutto il percorso progettuale - hanno presentato alle potenziali beneficiarie, nella sede di Andos Ferrara, le attività pensate per loro.

Circa 20 le persone, pazienti e caregiver, che si stima prenderanno parte a ciascuno dei 5 incontri in calendario. Il primo è previsto venerdì 4 ottobre al pomeriggio, con la visita al Bosco Officinale di Mesola, dove le partecipanti potranno ricavare sensazioni positive attraverso i profumi naturali.

"Ringrazio Andos - sottolinea l'assessore alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - che ha dato forma ad un'idea davvero innovativa e originale, che si prefigge di portare benessere attraverso le arti e la bellezza in generale. È una proposta vincente perché chi ha attraversato, o sta attraversando, un percorso di cura e sta vivendo lo stress emotivo che esso comporta, sa che mantenere costantemente uno spirito positivo può fare la differenza. La bellezza è uno stimolo per superare la malattia. Con questa azione, Andos si conferma una realtà preziosissima per tante famiglie, grazie al forte impegno nel portare conforto e non far sentire sole le donne in un periodo complicato della vita".

Gli obiettivi del progetto sono favorire un'esperienza mente-corpo che permetta di entrare in contatto con sé stesse, per alleggerire il carico emotivo e mantenere una mente lucida. In tal senso, sono 5 gli eventi che compongono "La Bellezza che cura". Dopo la visita al Bosco Officinale, l'11 ottobre le partecipanti si cimenteranno in un laboratorio di scrittura in cui saranno chiamate ad elaborare un proprio pensiero a partire dalla lettura di due pagine di un libro scelto casualmente. L'8 novembre il Maestro Andrea Poltronieri scriverà una canzone su un tema proposto dalle beneficiare della giornata, mentre il 29 novembre sarà protagonista l'arte e ci si renderà conto di come l'osservazione dei quadri possa avere un impatto sull'esperienza di vita. Ultimo appuntamento il 13 dicembre, con il cinema.

Gli incontri del progetto sono aperti alle donne operate al seno, anche non iscritte ad Andos.

Per informazioni ci si può rivolgere alla presidente Marcella Marchi al 347-2500143 oppure ad andosferraracomitato@gmail.com.

Nelle foto: L'assessore Coletti con Marcella Marchi, presidente di Andos Ferrara e un momento della presentazione del progetto con le psicologhe Dorina Lombardo e Chiara Campagnoli.

