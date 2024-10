BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Esposizione visitabile dal 5 al 19 ottobre 2024 in via Arginone 320 (Porotto). Sabato 5 inaugurazione e conferenza, sabato 19 laboratorio per bambini Alla Luppi in mostra i modelli del programma spaziale Artemis

I modelli aerospaziali del programma Artemis arrivano alla biblioteca comunale Luppi (via Arginone 320, Porotto, Ferrara). Dal 5 al 19 ottobre 2024 i modellini realizzati dai giovani "ingegneri aerospaziali" delle classi 4A e 5A della scuola primaria di Scortichino, sotto la guida dell'ingegnere, scrittore e divulgatore scientifico Davide Formenti, saranno esposti negli spazi della biblioteca comunale di Porotto. In mostra 11 modellini realizzati con materiale di riciclo, che si riferiscono a tre diverse fasi della missione spaziale: Verso la Luna, Attorno alla Luna e Sulla Luna.

L'iniziativa rientra nel ciclo di eventi "Artemis - sbarco in biblioteca", che comprende due appuntamenti sempre alla biblioteca Luppi: il 5 ottobre alle 11 con una conferenza in occasione dell'inaugurazione della mostra e il 19 ottobre alle 10:30 con il laboratorio per bambini da 6 a 10 anni "Costruiamo un razzo spaziale" (con iscrizione obbligatoria al numero 0532 731957 o all'indirizzo bibl.porotto@comune.fe.it).

Il progetto didattico "Artemis per la scuola" ha preso spunto dal programma di voli spaziali Artemis della NASA e delle principali agenzie spaziali internazionali. L'obiettivo del programma Artemis nel breve periodo è di far tornare l'uomo sulla Luna entro il 2026, mentre nel lungo periodo stabilire una presenza autosufficiente sulla Luna, gettare le basi per permettere a società private di costruire un'economia lunare e, infine, mandare gli umani su Marte entro il 2037.

L'ingresso alla mostra è libero e gratuito, negli orari di apertura al pubblico: martedì e sabato 9-12:30 - venerdì 15-19 - mercoledì e giovedì 9-12:30/15-19.

Gli eventi culturali del progetto continueranno poi alla biblioteca Bassani e alla biblioteca G. Rodari.

