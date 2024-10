AGRICOLTURA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO - Venerdì 18 e sabato 19 ottobre 2024 in Pinacoteca ed ex teatro Verdi "Food & Science festival" fa nuova tappa a Ferrara con focus su agricoltura, cibo, scienza

Dedicata ad "Agricoltura, cibo, scienza: Le sfide del cambiamento" la nuova tappa ferrarese del festival "Food & Science" con incontri di approfondimento e divulgazione in programma venerdì 18 ottobre 2024 ore 15:00 in Pinacoteca nazionale (corso Ercole I d'Este) e sabato 19 ottobre 2024 ore 10:30 al Laboratorio Aperto ex teatro Verdi (via Castelnuovo 10). L'iniziativa, alla terza edizione, è stata presentata venerdì 11 ottobre 2024 nella sala dell'Arengo della residenza municipale.

La manifestazione si articola in una prima giornata, venerdì 18/10, più incentrata sugli aspetti tecnici e di mercato - coinvolgendo politici, europarlamentari e climatologo - e nella seconda giornata di sabato 19/10 con gli incontri divulgativi che possono coinvolgere tutti i consumatori attraverso gli interventi, tra gli altri, del direttore delle riviste "Le Scienze" e "National Geographic", della ricercatrice di Scienze Agrarie di UniMi e della dietista blogger Sara Olivieri. Ingresso libero, aperto a tutti. Il Comune di Ferrara è patrocinatore dell'evento attraverso l'Assessorato comunale all'Agricoltura, con la consapevolezza dell'importanza di questo comparto che con le sue imprese rappresenta il 15% del tessuto produttivo provinciale e la produzione di oltre il 5,1% del Pil, corrispondente a circa 460 milioni di euro.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti l'Assessore al Turismo, Agricoltura e Promozione del territorio del Comune di Ferrara, il presidente di Confagricoltura Francesco Manca e Stefania Agarossi della giunta di Confagricoltura.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori - Il Food&Science Festival torna a fare tappa a Ferrara, con un nuovo Lab (il format che porta i contenuti della manifestazione mantovana in giro per l'Italia) in programma il 18 e 19 ottobre, dal titolo "Agricoltura, cibo e scienza: le sfide del cambiamento".

«"Entrare" letteralmente in città con i temi a cui teniamo da sempre, per la difesa di un modello agroalimentare moderno, avanzato, aperto alla ricerca e in equilibrio tra tradizione e innovazione possibilmente con rinnovati stili comunicativi: questa è la sfida che Confagricoltura Ferrara ha raccolto ormai da anni, sull'esempio di Mantova, insieme a Bergamo, Pavia, Rovigo e Alessandria. Perché il Food&Science nasce per creare una casa comune in cui far incontrare impresa, scienza, politica e cittadinanza. Sta a noi contribuire ad animare quello spazio, per disegnare il futuro che desideriamo», precisa da tempo Confagricoltura Ferrara, tramite il suo presidente Francesco Manca.

Si comincia dunque venerdì 18, ore 15 alla Pinacoteca Nazionale, con i saluti di apertura da parte del Sindaco del Comune di Ferrara, di Mauro Giannattasio (segretario generale CCIAA Ferrara-Ravenna) e di Francesco Manca, presidente di Confagricoltura Ferrara. A seguire, alle 15.30, il panel "Mercati internazionali e sviluppo agricolo: uno scenario complesso" con Enrica Gentile (Ad Aretè) ed Elisa Macchi (Direttore Cso Italy). Alle 16.15 ecco il panel "Quale Europa per l'agricoltura di domani?" con gli europarlamentari Stefano Bonaccini, Herbert Dorfmann e Carlo Fidanza, in dialogo con il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti. Alle 17.15 invece il climatologo Claudio Cassardo sarà protagonista di "Adattarsi al clima che cambia", mentre alle 17.45 la giornata si chiuderà con il dialogo "Priorità e strumenti: le sfide di oggi", tra Giansanti e Manca.

Ricchissimo anche il programma di sabato 19, con gli eventi questa volta previsti al Laboratorio Aperto - Ex Teatro Verdi. Si comincia alle 10.30 con "Molecole e bufale...dal campo alla tavola", con Marco Cattaneo (direttore Le Scienze e National Geographic) e Silvano Fuso (chimico e divulgatore). Alle ore 11.30 invece ecco "Donne che coltivano il futuro", panel tutto al femminile con Vittoria Brambilla (docente UniMilano), Anna Meldolesi (scrittrice, giornalista, divulgatrice) e Deborah Piovan (imprenditrice agricola e presidente Federazione Nazionale Proteoleaginose di Confagricoltura).

Dopo il break per il pranzo, alle 15.30, toccherà alla dietista Sara Olivieri fondatrice del marchio "Inizio Lunedì" e al suo talk "La salute nel piatto". In chiusura, alle 17, "Intelligenza artificiale, la nuova alleata dell'agricoltura", con Cosimo Fiorini (Data Science Manager di Ammagamma), Giacomo Purromuto (Business Innovation Lead di Syngenta), Marco Sozzi (agronomo e ricercatore) e Francesco Canetti (Presidente Anga Ferrara).

Tutti gli eventi saranno a ingresso libero. Per informazioni telefonare ai numeri 0532/979205 o 0532/979218, scrivere alla mail ferrara@confagricoltura.it o consultare il sito www.foodsciencefestival.it.

Il Festival, nella sua declinazione ferrarese denominata Lab, rientra sempre nell'ambito di quello nazionale che si svolge ogni anno nel mese di maggio a Mantova. Viene promosso da Confagricoltura Ferrara, nelle sue varie articolazioni, unitamente alla sezione provinciale dell'Associazione Nazionale Giovani Agricoltori (Anga-Confagricoltura), in collaborazione con la Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna e con il patrocinio del Comune di Ferrara. Main partner è Syngenta. Sponsor sono: Associazione Nazionale Bieticoltori-CoproB-Italia Zuccheri, l'istituto bancario Crèdit Agricole, Dal Buono Eredi (Prodotti per l'Agricoltura), GAA - Gestione Assicurazioni Agricole di Confagricoltura, Mazzoni Group, Netafim (soluzioni per l'irrigazione), Salvi Vivai.

Per info: sito web www.foodsciencefestival.it/it/eventi/elenco/lab-ferrara-2024. Per gli aggiornamenti completi sulla due giorni

