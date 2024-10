CONFERENZA STAMPA 2 - Lunedì 14 ottobre 2024 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale Presentazione dell'ottava edizione di "Noctis Domini, i Signori della Notte - L'Armageddon"

Lunedì 14 ottobre 2024 alle 12:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale, avrà luogo una conferenza stampa per illustrare l'ottava edizione di "Noctis Domini, i Signori della Notte - L'Armageddon", iniziativa in programma in Centro Storiaco a Ferrara il 19 e 20 ottobre prossimi.

All'incontro con i giornalisti interverranno l'Assessore al turismo e Promozione del Territorio del Comune di Ferrara e Roberta Mercatelli, presidente dell'associazione culturale Ombre D'Arte.