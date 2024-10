SICUREZZA E GIOVANI - Iniziative per le scuole il 15 ottobre 2024 a Casa Niccolini e il 16 e 17 ottobre alla Sala Estense A Ferrara la prima edizione della Festa della Legalità Junior: tre giorni di incontri e dibattiti per i più giovani

Sara interamente dedicata ai ragazzi delle scuole la Festa della Legalità in formato junior organizzata per la prima volta a Ferrara dal 15 al 17 ottobre 2024, per trattare i temi di attualità che coinvolgono le nuove generazioni. Una tre giorni di incontri rivolti alle classi delle scuole primarie e secondarie del territorio, per iniziare, già dalle scuole elementari, a parlare dei concetti di legalità e bene comune, con il fine di gettare le basi per i futuri cittadini responsabili. Saranno più di 500 le ragazze e i ragazzi coinvolti nelle tre giornate, provenienti dalle Scuole primarie Guarini e Manzoni dell'Istituto comprensivo Alda Costa, dalla Scuola secondaria di primo grado Tasso dell'Istituto comprensivo Govoni, dal Liceo Roiti, dall'Istituto Copernico-Carpeggiani, dall'Istituto Bachelet, dall'Istituto Einaudi e dall'Istituto Aleotti-Dosso Dossi.

L'iniziativa è organizzata dal Centro di Mediazione del Comune di Ferrara e realizzata in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, Area Sicurezza urbana e legalità, la Biblioteca Casa Niccolini e gli Assessorati alla Sicurezza e alle Politiche Giovanili.

Nelle tre giornate di rassegna si parlerà dei rapporti interpersonali non prevaricanti e di quanto oggi il bullismo sia catalizzato dai social e da modelli non sani. Verrà poi affrontato il tema della violenza di genere, un argomento oggi più che mai di estrema attualità, vicinissimo non solo al mondo degli adulti ma anche, purtroppo, a quello dei giovanissimi.

Confronto sarà la parola chiave del festival: in tutte e tre le giornate ci sarà la possibilità di interpellare e dialogare con esperti per chiarire dubbi, perplessità e porre domande.

Il programma e i temi della rassegna sono stati illustrati oggi, venerdì 11 ottobre, in conferenza stampa nella sala di Giunta della residenza municipale. All'incontro con i giornalisti è intervenuto il Prefetto Massimo Marchesiello, l'Assessore con delega alla Sicurezza del Comune di Ferrara, il dirigente del settore Istruzione e Servizi educativi Sandro Bastia, la responsabile dell'Unità Operativa Nuove Generazioni Sabina Tassinari e il referente del Centro di Mediazione Nicola Bogo, oltre a Virginia Garbellini per l'Ufficio Sicurezza Urbana del Comune di Ferrara.

Le iniziative prenderanno il via martedì 15 ottobre alle 9 con "Utopia: l'isola che non c'è", un laboratorio ludico filosofico, a cura della Biblioteca Casa Niccolini, per classi di scuola primaria attraverso il quale sondare i temi della legalità e delle regole da osservare per vivere nel rispetto degli altri e in pace con tutti. I bambini e le bambine verranno invitati ad immaginare un'utopia, partecipando quindi ad uno degli esperimenti mentali più antichi nella storia del pensiero filosofico e politico, ragionando su cosa si dovrebbe fare per realizzare un posto in cui vivere davvero bene e riflettendo sulle regole da osservare per vivere nel rispetto degli altri ed in pace con tutti.

Mercoledì 16 ottobre alle 9, alla Sala Estense, dopo i saluti istituzionali del Prefetto Massimo Marchesiello, dell'assessore comunale alla Sicurezza, dell'assessore alle Politiche per la Famiglia e Politiche sociosanitarie e dell'assessore alla Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, andrà in scena "Intro-verso" (a cura del teatro Cosquillas), uno spettacolo teatrale sulla tematica dei rapporti interpersonali "non prevaricanti". A seguire, ci sarà un dibattito con il coinvolgimento degli studenti, a cura del Dott. Michele D'Ascanio, referente del progetto Punto di Vista. In chiusura della mattinata, il concerto dei "Dark Rainbows" (a cura del docente Enrico Sambri), giovanissima band ferrarese nata all'interno degli spazi della sala prove Sonika (Centro Musicale e di Aggregazione Giovanile del Comune di Ferrara), che suoneranno alcuni brani che rappresentano il tema della legalità dal punto di vista dei ragazzi, utilizzando la musica rock come veicolo espressivo.

Chiuderà la prima edizione della rassegna, l'appuntamento di giovedì 17 ottobre, alle 9 alla Sala Estense, dal titolo: "Nudi. Le ombre della violenza sulle donne" (a cura della compagnia Teatro dell'Orsa), uno spettacolo sulla violenza di genere.

A seguire un dibattito, che vedrà il coinvolgimento della compagnia teatrale e il Centro Donna Giustizia di Ferrara.

In occasione della Festa della Legalità Junior, la biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini ha inoltre realizzato una bibliografia tematica in formato padlet, pubblicata sul proprio sito e a disposizione di tutti i lettori (link diretto: https://archibiblio.comune.fe.it/2138/bibliografie)

