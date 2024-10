POLITICHE ABITATIVE - I termini scadono alle 12 di martedì 15 ottobre 2024. Domande online e agli sportelli accreditati sul territorio 'Fondo Affitto 2024', da Ferrara già giunte 825 richieste di accesso al sostegno. Ultimi giorni per la presentazione delle istanze

Ultimi giorni disponibili per la presentazione delle richieste di ottenimento del 'Fondo Affitto 2024'. La possibilità di inoltrare le istanze sul portale predisposto dalla Regione Emilia-Romagna si chiuderà inderogabilmente alle ore 12 di martedì 15 ottobre.

Allo stato attuale della situazione, le domande trasmesse dai residenti sul territorio del Distretto Centro-Nord, di cui Ferrara è Comune capofila, sono quasi 900. Di queste, 825 sono state presentate da cittadini che vivono nel territorio del capoluogo. Se si allarga il campo alla Provincia, le richieste di accesso al 'Fondo Affitto' già pervenute sono 1617.

Per quanto riguarda Ferrara, le domande possono essere presentate - oltre che sul portale web accessibile solo a chi è in possesso di identità digitale - anche presso gli sportelli di Assocasa, Sicet, Sunia e Uniat, organizzazioni che hanno partecipato all'avviso promosso dall'Assessorato alle Politiche Abitative del Comune di Ferrara e sono accreditate nei confronti della Regione ad operare per conto dei cittadini. Una scelta, questa, che intende garantire una maggiore capillarità di accesso al servizio e consentire così a più cittadini di vedersi riconosciuto un loro diritto.

Il contributo potrà essere assegnato in due misure. La prima contempla il rimborso del 20% del canone annuo, per un massimo di 1500 euro, per i titolari di contratti di affitto che hanno un canone che incide sul reddito lordo Irpef dal 25% e fino al 40% compresi. La quota sale del 25%, fino a 2mila euro, per coloro che hanno un'incidenza del canone di locazione annuo sul reddito lordo Irpef che supera il 40%.

Tutte le informazioni sono reperibili al link diretto al bando: https://www.comune.ferrara.it/it/b/11833/fondo-affitto