EVENTI - Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 Ferrara capitale del Gotico in piazza Trento Trieste e centro storico "Noctis Domini, i Signori della Notte", ottava edizione dedicata a L'Armageddon

Ferrara, 14/10/2024. Presentata stamane alla stampa nella Sala degli Arazzi della residenza municipale, l'ottava edizione di "Noctis Domini, i Signori della Notte - L'Armageddon", in programma in centro storico di Ferrara sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024.

All'incontro con i giornalisti sono intervenuti: l'assessore al turismo e promozione del territorio del Comune di Ferrara e Roberta Mercatelli, presidente dell'associazione culturale Ombre D'Arte.

Quando si usa il termine "gotico" in Italia ci sono due pensieri: o lo si associa a qualcosa di malvagio, che nulla ha a che fare con la subcultura gotica, o lo si associa ad Halloween o a eventi che in realtà non fanno alcuna informazione, è proprio l'obiettivo dell'associazione culturale no profit Ombre D'Arte invece promuovere una subcultura che, in realtà, non è poi così di nicchia.

Nato a inizio novembre del 2015 senza alcuna pretesa da un'idea di Roberta Mercatelli, Presidentessa dell'Associazione Culturale No Profit Ombre D'Arte, e iniziato come semplice corteo in costume, che seguiva una traccia di una storia ambientata a Ferrara scritta da lei, oggi il Noctis Domini è probabilmente l'evento più grande e partecipato d'Italia, che porta appassionati del gotico e del movimento steampunk dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, quest'anno anche da Svizzera, Francia, Austria e addirittura Bulgaria.

Siamo giunti all'ottava edizione di un evento che sta diventando fra i più amati e attesi dell'anno, complici l'originalità e il trovare ogni anno un livello di costumi e intrattenimento sempre più alto e numeroso.

L'evento, come ogni anno, ha vede la collaborazione e il patrocinio del Comune di Ferrara ed è organizzato dall'associazione culturale Ombre D'Arte, sotto la direzione artistica della Presidentessa Roberta Mercatelli e con l'aiuto di tutti i ragazzi dell'associazione, provenienti da diverse regioni italiane, tra appassionati del genere, fotografi, costumisti, artigiani e performers.

Il Noctis Domini si svolge solo una volta l'anno e solo ed esclusivamente a Ferrara, che è considerata oramai da tutti la casa ideale per la magia che regala con la sua architettura e la sua storia, divenendo naturale cornice fotografica di costumi di alto livello.

Dopo il successo delle scorse edizioni, in particolar modo del 2023, per la prima volta l'evento passa alla durata di due giorni.

Si parte sabato 19 ottobre dalle ore 15.00 con l'apertura in Piazza Trento Trieste dell'area artigianato per gli amanti del gotico e dello steampunk, con artigiani che arrivano da tutta Italia e per la prima volta anche dall'Estero.

Sempre dalle ore 15.00 alle ore 15.45 con il tour "Ferrara Magica", vi porteremo in giro per la città, preferibilmente in costume per rendere più suggestiva la visita, raccontandovi le storie e le leggende che rendono questo piccolo gioiellino emiliano ancora più affascinante e misterioso.

Per partecipare alla visita è obbligatoria la prenotazione alla mail noctisdominiombredarte@gmail.com (fino ad esaurimento posti).

Ci saranno inoltre esibizioni musicali con la presenza in Piazza Trento Trieste durante la giornata di sabato di Katija Di Giulio, rock metal violinist, dalle 16.00 alle 18.00, e dei Daridel Pagan Folk, gruppo ben conosciuto in Italia, ma molto apprezzato anche all'Estero, che si esibirà alle 19.30 e ci accompagnerà con la sua musica durante l'immenso corteo serale, che vedrà i Signori della Notte scontrarsi contro i cacciatori di demoni, pronti a difendere fino all'ultimo respiro Ferrara, quest'anno protetti anche da imponenti angeli.

Una delle presenze che maggiormente siamo felici e onorati di poter annunciare è quella di Nicola Mari, ferrarese di nascita, fumettista della Sergio Bonelli Editore e attualmente una delle colonne portanti dell'indagatore dell'incubo più conosciuto d'Italia: Dylan Dog. Nicola Mari sarà presente sabato 19 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 in Piazza Trento Trieste per sketch e autografi.

Sempre durante la giornata saranno presenti i ragazzi di Omnia Larp, una delle collaborazioni di quest'anno, per coinvolgervi maggiormente fra indizi e missioni, oltre al corteo Cacciatori e Angeli, con partenza da Piazza Trento Trieste alle 18.30.

Dalle 21.00, sempre in Piazza Trento Trieste, ci ritroveremo per cominciare a radunare tutte le creature della notte, aprendo il corteo con uno spettacolo di Gionata Feuer Frei Psicomagik Fireshow, artista con alle spalle collaborazioni importanti come quella con i Placebo, che vi incanterà con le sue esibizioni.

Partiremo quindi con centinaia di figuranti per il centro storico, tra interpretazione e scontri che vedranno i Signori della Notte affrontare i difensori di Ferrara, quest'anno spalleggiati da imponenti angeli. A Ferrara sta per arrivare l'Armageddon, starà a voi decidere da che parte stare: luce e ombra sono l'eterna battaglia che ogni giorno affrontiamo, portata in scena ogni anno durante il Noctis Domini, che vede i partecipanti indossare bellissimi abiti che rispettano il dresscode richiesto dall'organizzazione: gotico elegante, vittoriano e steampunk, ricordando che non è un evento di Halloween, ma un evento per gli appassionati del gotico e dello steampunk, pertanto sono rigorosamente vietati zombie o personaggi non in linea con l'evento; in linea con il Noctis Domini sono invece vampiri, licantropi, streghe e stregoni, demoni, mietitori, medici della peste, banshee.

Potrete partecipare anche da spettatori, possibilmente in abbigliamento scuro e, se vorrete illuminare Ferrara e contrastare le Ombre, portare con voi una candela led o una lanterna (sempre led, ci raccomandiamo di non usare fiamme vive), che vi chiederemo di accendere a fine serata durante lo spettacolo finale.

A tal proposito, l'artigiana Cagliostrino, molto conosciuta ed apprezzata in Italia, renderà disponibili alcune sue piccole creazioni luminose appositamente per partecipare al corteo, così da portare a casa un piccolo pezzo di artigianato e far parte attiva della serata, illuminando Ferrara di Luce e facendo la vostra parte nel contrastare l'Ombra.

Sabato l'evento terminerà a mezzanotte circa con l'esibizione delle Strie Fire Show, che porteranno un infuocato omaggio a un cult del cinema dark: Il Corvo.

Il programma di Domenica 20 ottobre inizierà alle 11.00 con l'apertura dell'area artigianato in Piazza Trento Trieste e, in Parco Massari, il picnic gotico.

Dalle 12.30 alle 13.15 il tour "Ferrara Magica" vi porterò nuovamente in giro per la città, preferibilmente in costume per rendere più suggestiva la visita, raccontandovi le storie e le leggende che rendono questo piccolo gioiellino ancora più affascinante e misterioso. Per partecipare alla visita è obbligatoria la prenotazione alla mail noctisdominiombredarte@gmail.com (fino ad esaurimento posti).

Alle 15.30 in Piazza Trento Trieste esibizione burlesque "COVEN" con Roxy Flamingo, Lucretya Von Denaly e Silver Crow, performer apprezzate nell'ambiente burlesque ed associate Ombre D'Arte. Dalle 16.00 alle 16.45 e dalle 17.00 alle 17.45, sempre in Piazza Trento Trieste, si esibirà il duo "Busking The Blues", un duo composto da musicisti di lunga esperienza e decenni di concerti live al loro attivo, che incarnano con spontaneità e naturalezza lo spirito ed i canoni dei vari generi. Il duo ha un suono sincero, coinvolgente e propone brani della tradizione rock e rhythm and blues, sarà impossibile non rimanere coinvolti dalla loro musica.

Alle 16.45 sarà il momento di Aicha Performer, che ci intratterrà con un'esibizione di danza, mentre alle 18.00 la nostra Roxy Flamingo si trasformerà in Vampyra, omaggio burlesque a un'icona gotica del cinema anni '50: Maila Nurmi. Dalle 18.15 alle 19.30, orario di chiusura dell'evento, ritroveremo la rock metal violinist Katija Di Giulio.

Per tutta la giornata ritroverete l'associazione Omnia Larp che, coinvolgendovi con missioni e indizi, vi introdurrà entrambe le giornate del Noctis Domini nella realtà LARP: Live Action Role Playing, cioè interpretazione di un gioco di ruolo dal vivo.

Anche quest'anno sarà presente lo studio fotografico professionale allestito in loco da Ombre D'Arte, dove fotografi e partecipanti possono, su prenotazione scrivendo alla mail noctisdominiombredarte@gmail.com , trovare uno spazio allestito con tanto di strumentazione fotografica, e l'aiuto dei nostri Mattia Curtarello (The K Studio), Marco Bracchi e Moragorn Dark Art, così da avere una foto professionale come ricordo dell'evento.

Durante l'evento saranno presenti anche Horror Dipendenza, che dal 2011 si occupa di horror a tuttotondo, e lo story teller Perle Nascoste, che girando per l'Italia racconta di luoghi magici ed interessanti. Entrambi quest'anno racconteranno ai loro followers l'esperienza vissuta con noi.

Il Noctis Domini nasce come evento dedicato agli appassionati del genere vampiresco, cercando attraverso cammei della letteratura e della cinematografia, la musica che lo accompagna e il codice di abbigliamento rigorosamente in gotico elegante, vittoriano e steampunk, di promuovere la subcultura gotica e il filone movimento steampunk e, allo stesso tempo, di avvicinare anche chi ne è semplicemente incuriosito.

L'intento dell'associazione OMBRE D'ARTE è infatti di portare a conoscenza di una cultura che è fatta di musica, letteratura, cinematografia, architettura, arte e moda con esponenti che negli anni hanno fatto la storia.

Un ringraziamento speciale va alla città di Ferrara, che oramai dal 2015 ogni anno ci accoglie con entusiasmo e al Comune di Ferrara che patrocina l'evento, rinnovandoci fiducia ad ogni edizione.

La partecipazione alla sfilata, assolutamente gratuita, è aperta a chiunque voglia farne parte purché l'abbigliamento rispetti il target dell'evento, ricordando che i minori devono essere obbligatoriamente accompagnati da un adulto e tenuti lontani durante gli spettacoli.

Per quanto la nostra associazione sia pet friendly, proprio per questo sconsigliamo di far partecipare i propri amici pelosi all'evento sia per evitare la possibilità di danneggiare costumi importanti e costosi, che per non provocare loro stress a causa della numerosa presenza di partecipanti.

Come per le precedenti edizioni, i fotografi sono i benvenuti e non occorrono accrediti particolari.

Seppur non esistano reali barriere architettoniche nel tragitto proposto, si chiede la presenza di un accompagnatore per le persone disabili, in particolar modo nel tratto di Via delle Volte e, per i partecipanti in costume, scarpe comode, evitando tacchi alti e a spillo o calzature non consone e sicure.

L'evento Facebook dell'evento "Noctis Domini, i Signori della Notte: l'Armageddon" fornisce tutte le informazioni sulla serata, su possibili convenzioni e sul pernottamento.

L'organizzatrice: Roberta Mercatelli - Ombre D'Arte Associazione Culturale

