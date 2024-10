AMBIENTE - Al via lunedì 14/10 spazzamento strade e sanificazione isole ecologiche in zona Krasnodar. Poi toccherà ai quartieri Borgopunta, Quacchio e Villafulvia Progetto decoro, tornano le pulizie straordinarie di Hera nei quartieri

Da lunedì 14 ottobre 2024 gli operatori della multiutility saranno impegnati, in accordo con l'amministrazione comunale, nello spazzamento delle strade e nella sanificazione delle isole ecologiche di base in zona Krasnodar. Poi toccherà ai quartieri Borgopunta, Quacchio e Villafulvia

Prosegue a Ferrara 'Progetto decoro', l'attività di pulizia straordinaria promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Gruppo Hera, finalizzata a rendere ancora più pulite le strade e le isole ecologiche di base in cui sono alloggiati i cassonetti.

L'attività è partita oggi, lunedì 14 ottobre, dal quartiere Krasnodar e proseguirà nelle prossime settimane nelle zone di Borgopunta, Quacchio e Villafulvia.

Il progetto è destinato ad estendersi a ulteriori zone, per coprire gradualmente tutto il territorio comunale: la pulizia e la sanificazione aggiuntive riguarderanno infatti, entro fine anno, oltre 180 isole ecologiche di base. Il programma prevede anche lo spazzamento straordinario delle strade, sia quelle in cui ci sono i cassonetti sia le vie limitrofe. Saranno complessivamente circa 20 mila le utenze interessate dall'iniziativa.

La squadra di Hera in azione è composta da diversi operatori che utilizzeranno gru alza-cassonetti, idropulitrice, spazzatrice e un autocarro per la pulizia manuale. In particolare, sia i cassonetti sia le piazzole che li ospitano saranno lavati e sanificati mentre i bidoni danneggiati saranno ripristinati. L'obiettivo è quello di mantenere quartieri più puliti, con isole ecologiche in ordine e funzionanti, al servizio di tutti.

Per l'Amministrazione comunale di Ferrara il decoro della città è un tema di rilievo centrale. Per questo il Comune ha deciso di proseguire nel percorso intrapreso a partire dal 2021, in collaborazione con Hera, dedicando anche quest'anno risorse straordinarie alla pulizia dei quartieri. L'obiettivo è di proseguire insieme al gestore in questa direzione, per assicurare ai ferraresi e alle imprese servizi di qualità. Un'azione che va di pari passo con l'attestazione di essere tra i capoluoghi d'Italia con la migliore percentuale di raccolta differenziata.

Dai Servizi Ambientali dell'Area Ferrara del Gruppo Hera viene sollecitata l'importanza di utilizzare correttamente i contenitori e i servizi a disposizione separando bene i rifiuti per categoria merceologica, per consentirne il recupero ed evitare sempre, senza eccezione, qualunque abbandono su suolo pubblico.

