BIBLIOTECA BASSANI - Giovedì 17 ottobre 2024 alle 16 conferenza di Athos Tromboni in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) "Woodstock 1969": alla Bassani il ricordo del "concerto rock più famoso di sempre"

Sarà dedicata a "Woodstock e il rock. La musica dell'avvenire" la conferenza del critico musicale Athos Tromboni in programma giovedì 17 ottobre 2024 alle 16 alla biblioteca comunale Bassani di via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). L'iniziativa, aperta liberamente alla partecipazione di tutti gli interessati, è organizzata in occasione della mostra fotografica "Sulla Pelle" di Michele Balugani, allestita alla biblioteca Bassani fino al 24 ottobre prossimo. In programma letture a cura del Gruppo Gad - Lettura espressiva.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Ricorre quest'anno il 55° anniversario del concerto di Woodstock, il concerto rock più famoso di sempre: Jimi Hendrix, Janis Joplin, Carlos Santana, Joe Cocker, Joan Baez, Crosby, Still, Nash, Young, i Creedence Clearwater Revival, Jefferson Airplane e altri diedero vita dal 15 al 18 agosto 1969 nello Stato di New York (USA) a un evento che richiamò mezzo milione di giovani, evento che ha varcato i confini musicali trasformandosi in un fenomeno culturale che ha influenzato - oltre alla storia della cosiddetta "musica leggera" - mode e modi delle generazioni successive.

In poco tempo quel concerto, definito anche come "la tre giorni di pace amore e musica", divenne il simbolo dell'ideale pacifista e della cultura giovanile alternativa, non solo negli USA ma in tutto il mondo occidentale. Perché l'alternativa può albergare ovunque.

E in un certo senso anche la mostra fotografica di Michele Balugani Seconda pelle traccia il segno di una cultura giovanile che vuole essere alternativa.

Info: 0532797477-414 - info.bassani@comune.fe.it

La locandina dell'evento conferenza Athos Tromboni

