GIOVANI - Da venerdì 25 ottobre 2024 in via Poledrelli 21 a Ferrara. Aperte le iscrizioni "Manga Lab" e "Tecniche Miste": ad Area Giovani due nuovi laboratori creativi per ragazze e ragazzi

Prenderanno il via venerdì 25 ottobre 2024 i due nuovi laboratori per ragazze e ragazzi organizzati da Area Giovani del Comune di Ferrara (U.O. Nuove Generazioni) nella propria sede di via Poledrelli 21.

Alle 15 inizierà il laboratorio di "Manga Lab" con un percorso creativo-esperienziale di disegno e fumetto per ragazze/i dai 13 ai 19 anni. Mentre alle 17 partirà quello di "Tecniche Miste" per scoprire i segreti di coding, videomaking, storytelling e podcast, per i ragazze/i dagli 11 ai 16 anni.

La partecipazione ai laboratori è gratuita con iscrizione da effettuare inviando una email a areagiovani@edu.comune.fe.it

Area Giovani è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18, all'interno di Factory Grisù in via Poledrelli 21.

