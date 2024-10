LAVORI PUBBLICI - Interventi dal 17 ottobre 2024 per circa un mese Sistemazione idraulica del territorio: in via del Sostegno a Cona lavori di ripristino di uno smottamento arginale

Giovedì 17 ottobre 2024, completate le operazioni di bonifica bellica, inizieranno i lavori, programmati dal Comune di Ferrara, per il ripristino di uno smottamento arginale in via del Sostegno (Cona).

Il consolidamento interesserà un tratto di circa 30 metri della sponda del Po di Volano in angolo al ponte di via Trigaboli (v. mappa in allegato).

I lavori saranno completati con la sistemazione della sommità arginale adibita a parcheggio.

Salvo imprevisti o maltempo il cantiere si concluderà entro il 22 novembre 2024.

L'impresa esecutrice è la Albieri srl - Ferrara.

Immagini scaricabili: