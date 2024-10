PUBBLICA ISTRUZIONE - Dal 17 ottobre 2024 su www.comune.fe.it/edufe. Il 18 ottobre l'assegnazione dei posti Servizi Educativi 0-6 anni: in pubblicazione le graduatorie definitive del secondo bando 2024-2025

Saranno pubblicate giovedì 17 ottobre 2024 sul sito www.comune.fe.it/edufe le graduatorie definitive del secondo bando di iscrizione ai servizi educativi 0-6 anni del Comune di Ferrara (nidi, spazi bambini e scuole dell'infanzia) per l'anno educativo 2024-2025

Le graduatorie definitive, successive a quelle provvisorie, hanno recepito i ricorsi accolti degli interessati e le ulteriori rettifiche a seguito dei controlli d'ufficio. Comprendono tutte le domande inoltrate per il secondo Bando unitamente alle domande in lista d'attesa del primo Bando, ordinate per priorità e punteggio.

L'assegnazione dei posti e le relative liste di attesa verranno pubblicate il 18 ottobre 2024.

Queste le graduatorie dei servizi per i bambini da 0 a 6 anni in pubblicazione:

Graduatoria Nido residenti piccoli

Graduatoria Nido residenti medi-grandi

Graduatoria Scuola dell'Infanzia residenti

Graduatoria Nido non residenti piccoli

Graduatoria Nido non residenti medi-grandi

Graduatoria Scuola dell'Infanzia non residenti



Calendario del secondo bando

domanda d'iscrizione dal 24 settembre al 02 ottobre 2024 entro le ore 12.00

istruttoria delle domande dal 03 al 10 ottobre 2024

graduatorie provvisorie pubblicazione l'11 ottobre 2024

ricorsi dall'11 al 15 ottobre 2024, compilando il modulo apposito scaricabile dalla Modulistica

graduatorie definitive pubblicazione il 17 ottobre 2024 sul sito https://www.comune.fe.it/edufe

assegnazione posti il 18 ottobre 2024. La notizia sarà pubblicata sul sito https://www.comune.fe.it/edufe

accettazioni posti dal 18 al 21 ottobre 2024. Per accettare il posto è necessario accedere con le credenziali Spid o Cie del dichiarante della domanda al portale sosi@home ed eseguire la procedura di accettazione, rifiuto o rinuncia al solo posto assegnato rimanendo in lista d'attesa per gli altri istituti scelti

(Comunicazione a cura del Punto Unico per l'accesso e la tariffazione dei servizi educativi e scolastici del Comune di Ferrara)

Immagini scaricabili: