BIBLIOTECA TEBALDI – Giovedì 24 ottobre 2024 alle 16 in via Ferraiola 12 (San Giorgio) a Ferrara Con il gruppo di lettura "Sangio’" si parlerà del libro di Gianluca Gotto "Succede sempre qualcosa di meraviglioso"

E' in programma per giovedì 24 ottobre 2024 alle 16 alla biblioteca Tebaldi (via Ferraiola 12, Ferrara) il nuovo incontro del gruppo di lettura "Sangio'". Si parlerà del libro di Gianluca Gotto "Succede sempre qualcosa di meraviglioso". L'incontro offrirà ai partecipanti l'occasione per condividere idee e suggestioni suscitate dalla lettura del libro.

Per maggiori informazioni contattare la biblioteca al numero di telefono 0532 64215.

Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca Tebaldi e delle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it.

Immagini scaricabili: