BIBLIOTECA BASSANI - Inaugurazione sabato 9 novembre 2024 alle 11 in via Grosoli 42 (Barco - Ferrara). Esposizione visitabile fino al 30 novembre "Prenditi cura": in mostra alla Bassani le illustrazioni di Prisca Rinaldi

E' un invito a prendersi cura di se stessi, ma anche degli altri e del mondo, la mostra di illustrazioni di Prisca Rinaldi che sarà inaugurata sabato 9 novembre 2024 alle 11 alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). L'esposizione, dal titolo "Prenditi cura", partecipa alla rassegna "Picta: l'illustrazione in mostra" e sarà visitabile fino al 30 novembre 2024 negli orari di apertura della biblioteca (dal martedì al sabato 9 - 13, mar, mer e gio 15 - 18:30).

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

Imparare a prendersi cura, in primo luogo di se stessi, e di conseguenza degli altri e del mondo che abitiamo è una pratica che l'autrice ha riscoperto quando ha ricominciato a dipingere dopo una lunga pausa. "Prenditi cura" è un invito che pone attraverso le sue immagini, a cercare per se stessi uno spazio dove riscoprire il senso della meraviglia che ci ha accompagnato nella nostra infanzia, incontrare la gioia improvvisa che ci possono regalare cose semplicissime, praticare una gentilezza silenziosa e consapevole come antidoto ad un mondo che percepiamo sempre più aggressivo. "Sedendo su una panchina con un amico, disegnando, facendo un dolce in casa, piantando un seme, facendo ogni cosa che possa portare beneficio al nostro cuore ci stiamo prendendo cura di noi e del mondo".

Dopo essersi laureata in Pittura all'Accademia di Belle Arti di Urbino (2005), Prisca Rinaldi continua a studiare nel campo della sceneggiatura e del cinema e si approccia ai primi lavori di riprese video ed editing free-lance. Con la nascita di sua figlia Veronica nel 2009 sente l'esigenza di tornare alla materia e al colore. Riprende così il disegno e la pittura e nasce Luce di Carta. Con Luce di Carta le sue illustrazioni sposano il mondo dell'artigianalità, spesso diventano lampade, porte, elementi di arredo che raccontano la storia di chi vive la casa. Nel 2021, dopo aver girato l'Italia per fiere con le sue creazioni, apre l'Atelier Di Luce di Carta a Pesaro. In Atelier il lavoro si trasforma ancora, oltre alla vendita delle sue creazioni (stampe e originali delle sue illustrazioni, lampade artigianali dipinte in acquerello, ecc.) aumentano le commissioni per illustrare, celebrare i momenti più importanti della vita dei committenti. L'Atelier diventa anche lo spazio dove tiene i corsi di acquerello creativo per adulti e bambini.



Qui la locandina della mostra di Prisca Rinaldi

Per info: biblioteca Bassani tel. 0532797477-414 - info.bassani@comune.fe.it

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: