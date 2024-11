BIBLIOTECA ARIOSTEA - Venerdì 15 novembre 2024 alle 17 lectio magistralis in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Diecimila anni di ingegneria genetica" raccontati da Guido Barbujani

Proporrà un approfondimento sui costi e sui benefici di "Diecimila anni di ingegneria genetica" la lectio magistralis di Guido Barbujani in programma venerdì 15 novembre 2024, alle 17 nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

L'appuntamento è l'ultimo del ciclo "Riflessioni sull'ambiente", curato dall'Istituto Gramsci, in collaborazione con la Biblioteca Comunale Ariostea e l'Istituto di Storia Contemporanea, con il patrocinio del Comune di Ferrara e del Laboratorio per la Pace dell'Università degli Studi di Ferrara.

L'incontro potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Oggi mangiare pasta e portare a spasso il cane non sono attività rivoluzionarie, ma discendono direttamente da una rivoluzione di diecimila anni fa. Con la rivoluzione neolitica il cibo che mangiamo, il paesaggio intorno a noi, il nostro aspetto fisico e la nostra struttura sociale non sono più stati gli stessi. È stato allora che abbiamo iniziato a modificare geneticamente piante, animali e, indirettamente, noi stessi (certo con scarsa consapevolezza), e non abbiamo mai smesso. Ripensarci, oggi che la consapevolezza è cresciuta, può permetterci di ragionare più lucidamente su costi e benefici della moderna ingegneria genetica.



Guido Barbujani ha lavorato alla State University of New York a Stony Brook, alle Università di Londra, Padova e Bologna, ed è professore di Genetica all'Università di Ferrara. Collabora con il Domenicale del Sole 24 Ore. Tra i suoi libri, i romanzi Dilettanti (1994); Dopoguerra (2002); Questione di razza (2023, premio Hemingway); Morti e sepolti (2010) e Tutto il resto è provvisorio (2018); i saggi L'invenzione delle razze (2006, premio Merck-Serono e selezione Galileo); Europei senza se e senza ma (2021); Sono razzista, ma sto cercando di smettere (2022, con Pietro Cheli); Lascia stare i santi. Una storia di reliquie e di scienziati (2014); Contro il razzismo (2016, con Marco Aime, Federico Faloppa e Clelia Bartoli); Gli africani siamo noi (2018, premio selezione Galileo); Il gene riluttante (2016, con Lisa Vozza) e Il giro del mondo in sei milioni di anni (2018, con Andrea Brunelli).

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Ariostea di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

