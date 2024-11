BIBLIOTECA BASSANI - Mercoledì 20 novembre 2024 alle 17 appuntamento per famiglie con bambini da 2 a 6 anni in via Grosoli 42 (Barc. Aperte le iscrizioni o, Ferrara) "Bimbi in festa": alla Bassani "Letture a bassa voce per cuori intelligenti"

Un pomeriggio di "Letture a bassa voce per cuori intelligenti". A proporlo, per mercoledì 20 novembre 2024 alle 17, è la biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) nell'ambito della rassegna "Bimbi in Festa", promossa dal Comune di Ferrara con tanti eventi e iniziative per bambini e famiglie, per celebrare l'anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

In programma la presentazione del progetto Nati per Leggere a cura della pediatra Paola Gallo a cui seguiranno letture per famiglie con bambini da 2 a 6 anni a cura dell'associazione Circi e delle insegnanti dei servizi educativi.

La partecipazione all'evento è gratuita, con iscrizione da effettuare chiamando lo 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

► Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

