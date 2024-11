BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 23 novembre 2024 alle 10 evento in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara) Alla Bassani "Voci di donne" con il Coro delle mondine di Porporana

Si intitola "Voci di donne" l'evento, fra canto e teatro, che sabato 23 novembre 2024 alle 10 andrà in scena alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). L'iniziativa è frutto della collaborazione fra il Coro delle mondine di Porporana e il gruppo teatrale "Quei d'l Aguscel", nata con l'intento di dar voce alle ingiustizie di ieri e di oggi nei confronti della donne.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita. Per info e iscrizioni: 0532797414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

La biblioteca è lieta di ospitare un progetto a cui da tempo il Coro delle mondine di Porporana e il gruppo teatrale "Quei d'l Aguscel" collaborano per proporre al pubblico un evento a tema sociale. Si tratta infatti di una sinergia nata con l'intenzione di affermare i valori democratici della nostra Costituzione e testimoniare, in modo autentico, momenti salienti della nostra storia. E il canto popolare, in particolare quello delle mondine, racconta 150 anni di storia politica e del mondo del lavoro del nostro paese. Si tratta di un progetto senz'altro ambizioso ma le voci delle donne che raccontano le ingiustizie e lo sfruttamento del passato si sovrappongono incredibilmente con quelle delle donne di oggi che gridano giustizia per non essere riconosciute in professioni socialmente qualificate, per essere discriminate rispetto agli uomini, per pagare duramente, a volte anche con la vita, il diritto alla libertà di scegliere come realizzare la propria vita.

Purtroppo nel mondo, molte sono ancora le donne alle quali questi diritti vengono negati: in Afganistan è stato recentemente imposto l'obbligo di non cantare in coro in pubblico, alle donne è negato il diritto alla gioia.

Questo lavoro è dedicato alle donne, alle donne che hanno speso la loro vita alla lotta per i diritti e l'emancipazione, nelle Associazioni, nelle Istituzioni e nel sindacato, ad Ansalda, Carmen, Renata, Luana ed alle tante altre figure che hanno saputo unire e mobilitare per una società più giusta per le donne e per tutti.



La scelta dei canti è stata curata dal Coro delle mondine di Porporana.

La ricerca dei testi e la stesura della sceneggiatura è stata curata da Valentina Castaldi, Marilena Marzola e Morena Gavioli.

Contributo alla regia Sara Draghi del Laboratorio AC-TUAR.

Attrici: Marilena Marzola, Valentina Castaldi, Raffaella Donadello, Simonetta Rossi, Claudia Titi, Giulia Provenzano, Monica Beccati, Carmen Parmeggiani, Morena Gavioli.

Cantanti: Raffaella Donadello, Tonina Cotti, Ada Palavanchi, Vanda Marchetti, Carmen Parmeggiani, Andreina Fogli, Simonetta Rossi, Valentina Castaldi, Marilena Marzola, Claudia Titi, Monica Beccati, Giulia Provenzano, Giuliana Andreatti, Ana Cristina Nalli, Maria Chiara Marchesini, Morena Gavioli.

Chitarra: Maria Chiara Marchesini.



Qui la locandina dell'evento mondine 23 novembre 2024

