BIBLIOTECA CASA NICCOLINI – Per tutto dicembre e fino al 12 gennaio 2025 esposizione bibliografica in via Romiti 13 a Ferrara "È arrivato Babbo Natale", a casa Niccolini tanti libri sul Natale a disposizione di piccoli e grandi

La biblioteca comunale per ragazzi di Casa Niccolini (via Romiti 13, Ferrara) propone a tutti i lettori (bambini, ragazzi e non solo) tantissimi titoli sul Natale, il Presepe, la Befana, Babbo Natale e le sue renne, storie, leggende, filastrocche, e tanti manuali per creare addobbi, regali, bigliettini di auguri e tanto altro ancora. Durante tutto il periodo natalizio, dal 30 novembre al 12 gennaio, sarà esposta una selezione di libri a tema natalizio, immediatamente disponibili per il prestito.

L'esposizione sarà visitabile negli orari di apertura al pubblico (martedì e giovedì 15.00-19.00 - mercoledì e sabato 9.00-13.00).

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Niccolini e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

Immagini scaricabili: