LAVORI PUBBLICI - Transito interrotto in attesa dei lavori di ripristino Al via la manutenzione del ponte ciclopedonale di via dell'Ansa a tutela della sicurezza della circolazione

Proseguono gli interventi, a cura del Comune di Ferrara, per la manutenzione dei ponti presenti sul territorio, a tutela della sicurezza della circolazione.

Sono al via in questi giorni i lavori al ponte ciclopedonale di via dell'Ansa, al momento chiuso al traffico in attesa degli interventi di ripristino.

Dopo la prova di carico eseguita nelle scorse settimane, partiranno ora le opere che prevedono il ripristino dell'intradosso della soletta in cemento armato, lo spostamento della condotta del servizio acquedotto gestita da Hera Spa, la sostituzione dei parapetti esistenti, il ripristino dei giunti e il rifacimento della pavimentazione esistente.

