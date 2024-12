CULTURA – Ass. Gulinelli: “Impegno costante dell’Amministrazione comunale è rendere i musei accessibili a tutti, per garantire un’esperienza inclusiva e arricchente per ogni visitatore” Ingresso gratuito al Museo Schifanoia il 13 e 14 dicembre per la presentazione delle iniziative realizzate con il progetto PNRR di rimozione delle barriere fisiche e cognitive

Nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 dicembre 2024 il Museo Schifanoia a Ferrara (via Scandiana 23) sarà aperto al pubblico gratuitamente per presentare alla cittadinanza, alle scuole, alle associazioni del territorio e ai turisti le azioni realizzate nell'ambito del progetto PNRR per la "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi".

Durante tutto l'orario di apertura (10-19) saranno sempre a disposizione mediatori museali specializzati che accoglieranno i differenti pubblici, presenteranno il palazzo e il progetto PNRR e mostreranno i nuovi supporti tattili e multimediali presenti lungo il percorso espositivo. Il servizio sarà disponibile in italiano, inglese e francese.

Venerdì 13 e sabato 14 alle ore 16.00 sono in programma due visite animate aperte a tutti, con attività laboratoriali condotte da educatori museali di "Senza titolo" in collaborazione con l'Associazione Il Nodo e Ente Nazionale Sordi. Prenotazione consigliata: info@senzatitolo.com

A disposizione del pubblico ci sarà anche un supporto cartaceo creato appositamente nell'ambito del progetto, una "guida" a più voci, che può essere utilizzata da pubblici differenti, grazie a un approccio interdisciplinare capace di mettere in relazione diversi ambiti del sapere, diversi linguaggi e diverse culture. I contenuti proposti, apparentemente lontani nel tempo e quindi difficilmente fruibili da tutti, saranno ricondotti all'attualità e al vissuto quotidiano dei partecipanti per favorire l'accessibilità universale al patrimonio. Il supporto sarà disponibile in italiano e inglese.

L'obiettivo delle giornate di apertura Officina Schifanoia sarà attivare dinamiche di condivisione con tutti i potenziali pubblici, invitando gli utenti a tornare e a fruire, anche autonomamente, di quanto mette a disposizione il museo.

«Questa iniziativa mira a promuovere le molteplici attività organizzate dell'ambito del PNRR, promuovendo l'accessibilità e l'inclusione culturale e permettendo a un pubblico più ampio di godere del nostro ricco patrimonio artistico e storico. Impegno costante dell'amministrazione comunale è rendere i musei accessibili a tutti, abbattendo le barriere fisiche e cognitive per garantire un'esperienza inclusiva e arricchente per ogni visitatore. Questa iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche culturali volte a rendere i musei luoghi di inclusione e partecipazione attiva. Spazi da vivere, nessuno escluso», così l'Assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli. Officina Schifanoia è dunque un progetto che vuole avvicinare il pubblico al patrimonio, anche come occasione di incontro e confronto per ridurre le distanze ma non le differenze.

Informazioni:

Ufficio Informazioni e Prenotazioni Mostre e Musei - 0532 244989 - diamanti@comune.fe.it

Prenotazioni visite animate "Senza titolo": info@senzatitolo.com

Immagini scaricabili: