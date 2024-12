AMBIENTE - Collocato a dimora nella Nuova Darsena di Ferrara uno dei duecento alberi donati Ferrara è la protagonista del progetto "PiantiAmo il futuro", frutto della collaborazione pubblico-privato

Prendersi cura dei luoghi dove viviamo attraverso piccoli e grandi gesti che contribuiscono in qualche modo al cambio di passo è un buon punto di partenza per un futuro migliore.

Così è nato nel 2023 il progetto di Nescafé, "PiantiAmo il futuro: un albero per ogni macchina del caffè che rinasce". Per ogni macchina del caffè revisionata che gli hotel sceglieranno di installare al posto di una nuova, Nescafé donerà e pianterà un albero. Obiettivo? Piantare 500 alberi in 3 anni.

Lo scorso anno sono state piantate 100 piante nell'area Balossa all'interno del Parco Nord Milano. Nel 2024, in continuità con il progetto di Nescafé di rigenerazione urbana, NelleMieMani, sono stati donati e saranno piantati, in alcune aree verdi della città di Ferrara, 200 tra alberi e altre tipologie di piante. Infatti, grazie anche al contributo di BWH Hotels Italia & Malta e di altri hotel indipendenti affiliati a SI SUPPLY, Centrale Acquisti del Gruppo BWH, gli alberi saranno collocati lungo la Nuova Darsena di Ferrara e in alcune aree verdi della città. Un percorso di rigenerazione non solo urbana quello di Nescafé che in collaborazione con le Amministrazioni Locali, dà vita a progetti concreti di presa in carico di luoghi delle città in fase di trasformazione e transizione ecologica.

"Siamo lieti di poter proseguire con questo importante progetto al fianco della città di Ferrara e con partner alberghieri d'eccezione, con i quali condividiamo l'impegno e l'attenzione alla tutela dei territori "- ha dichiarato Paolo Pisano, Marketing Manager Nestlé Professional Bevande e Trade Asset Manager. "Un altro passo verso l'obiettivo di donare e piantare 500 alberi in 3 anni e dare così un importante contributo per la riqualificazione delle aree verdi da restituire ai cittadini".

"Abbiamo avuto il piacere di conoscere Nescafé quest'estate quando, sempre qui in Darsena, abbiamo installato insieme una colonnina per dare la possibilità ai giovani artisti di esprimersi tramite la musica - ha dichiarato Alessandro Balboni vicesindaco di Ferrara - adesso siamo orgogliosi di continuare la nostra collaborazione con un ulteriore progetto che contribuisce all'importante impegno del Comune di Ferrara per la forestazione urbana. Negli ultimi 5 anni abbiamo messo a dimora oltre 15.000 alberi e questo con Nestlé Italiana è un altro passo per continuare a piantare alberi per combattere il cambiamento climatico".

