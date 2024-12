BIBLIOTECA ALDO LUPPI - Mercoledì 18 dicembre 2024 alle 17 in via Arginone 320 (Porotto). Aperte le iscrizioni Alla Luppi letture natalizie e creatività in CAA per i più piccoli

Appuntamento tutto in tema natalizio quello di mercoledì 18 dicembre 2024 alle 17 con le "Belle Storie" per bambini alla biblioteca comunale Luppi (via Arginone 320, Porotto). Per i piccoli partecipanti in programma "Le stra-lettere di Natale in CAA" (Comunicazione Aumentativa Alternativa) con letture e laboratorio a cura di Sara Barbato.

L'iniziativa è a partecipazione gratuita con prenotazione da effettuare telefonando al numero 0532 731957 o scrivendo a bibl.porotto@comune.fe.it

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Luppi e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

