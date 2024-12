SICUREZZA - A Ferrara nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2024 controlli su persone e veicoli nella zona del centro storico Operazione Interforze delle pattuglie di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale con unità cinofila

Nel pomeriggio di giovedì 19 dicembre 2024 un nuovo servizio interforze ha visto impegnati due equipaggi della Polizia di Stato, due dell'Arma dei Carabinieri, uno della Guardia di Finanza, due della Polizia Locale, di cui una unità cinofila.

L'attenzione delle pattuglie si è concentrata nella zona del centro storico, in particolare Galleria Matteotti e piazza Castello, con posti di controllo organizzati in via Bacchelli e in viale Alfonso I d'Este.

Grazie al fiuto dell'unità cinofila è stato possibile contestare una violazione all'art. 75 del D.P.R. 309/1990 (uso di sostanze stupefacenti) a carico di un cittadino risultato poi irregolare sul territorio nazionale in quanto clandestino con numerosi alias; attualmente l'uomo è destinato ad un Centro di permanenza per i rimpatri, in attesa di espulsione.

Sono state identificate complessivamente 24 persone di cui 7 extracomunitari. Tra questi 6 sono risultati positivi allo SDI.

Numerosi i veicoli controllati dai quali sono scaturite complessivamente 3 sanzioni.

L'efficace attività sinergica e coordinata da parte delle diverse Forze di Polizia del territorio, sotto l'impulso della Prefettura di Ferrara, proseguirà anche nelle prossime settimane senza alcuna interruzione, per garantire un presidio efficace del territorio, in particolare durante le festività.

(Comunicazione a cura della Polizia locale Terre Estensi)

