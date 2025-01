CULTURA - Giovedì 16 gennaio 2025 alle 21:00 nella Sala della Musica (via Boccaleone 19) “Ritratti di natura” di Sergio Stignani: via agli incontri mensili con fotografia d'autore

L'associazione culturale di promozione sociale Fotoclub Ferrara Bfi-Aps, con il patrocinio del Comune di Ferrara, presenta a tutti i cittadini una rassegna dedicata agli autori ferraresi che usano anche la fotografia come mezzo espressivo, con incontri a cedenza mensile ad ingresso libero nella Sala della Musica (via Boccaleone 19, Ferrara). L'ospite di gennaio è il fotografo argentano Sergio Stignani, con l'incontro "Ritratti di natura" in programma giovedì 16 gennaio 2025 alle 21:00.

Sergio Stignani fotografo naturalista noto a livello nazionale, da oltre quarant'anni dedica il suo talento tecnico ed artistico alla valorizzazione dell'ecosistema delle Valli di Argenta; valli che oggi costituiscono l'area umida d'acqua dolce più importante d'Europa, oltre che essere componente integrante del Parco del Delta del Po dell'Emilia-Romagna. I luoghi che le emozionanti foto naturalistiche di Stignani rappresentano meglio delle parole hanno una storia particolare e merita di essere conosciuta. In questo angolo di terra e acqua, racchiuso tra gli alti argini artificiali del fiume Reno e del torrente Sillaro, confluiscono le acque di superficie dell'intera pianura bolognese.

Durante la serata ad ingresso libero il fotografo presenta "Ritratti di natura": un viaggio fotografico alla scoperta dell'Oasi di Campotto, Valli di Argenta Parco del Delta del Po Emilia-Romagna.

Una presentazione di immagini fotografiche e filmati del nostro territorio, per descrivere un ambiente di grandi ricchezze naturali e uniche. Dall'avifauna ai mammiferi, cosa è mutato a causa del cambiamento climatico.

Nota biografica Sergio Stignani. Nato e cresciuto ad Argenta (Fe), Sergio Stignani è un fotografo naturalista di fama nazionale. Attualmente svolge anche l'attività di guida specializzata del Museo della Bonifica e Museo delle Valli, oltre che di promotore ed organizzatore dell'annuale Foto Festival Natura (https://www.stignanisergio.com).

Libri pubblicati: Alla scoperta dell'Oasi foto di Sergio Stignani e poesie di Davide Cesari, 1997; L'oasi di Campotto e Vallesanta. Le Valli di Argenta, 2005.

Pubblica immagini fotografiche su riviste specializzate, tra le quali, "Dove", "Airone", "Oasis", "Foto Cult", "Il Divulgatore".

(Comunicazione a cura di Fotoclub Ferrara Bfi-Aps)

