BIBLIOTECA ARIOSTEA - Mercoledì 15 gennaio 2025 alle 17 incontro con l'autrice in sala Agnelli e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web Nel libro di Laura Graziani Secchieri "Racconti di Casa Lampronti", a Ferrara tra Sei e Settecento

E' dedicato alla figura del rabbino ferrarese Isacco Lampronti e alla sua abitazione di famiglia il libro di Laura Graziani Secchieri "Racconti di Casa Lampronti", che mercoledì 15 gennaio 2025 alle 17 sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara). Ne parleranno con l'autrice: rav Luciano Meir Caro e Cristiano Bendin.

L'incontro, a cura di Casa Lampronti Associazione Culturale e CentroStudiSognalibro, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

LA SCHEDA (a cura degli organizzatori)

Il volume si prefigge il duplice scopo di rendere omaggio al rabbino e medico Isacco Lampronti (Ferrara, 14 gennaio 1679 - 6 dicembre 1756) e, al contempo, di ricostruire alcuni degli aspetti costruttivi dell'edificio dove egli ha risieduto ed è morto: la palazzina sita in via Vignatagliata 33.

La figura di Rav Lampronti, la più illustre dell'Ebraismo ferrarese a cavaliere fra Sei e Settecento, è conosciuta e apprezzata per la sua statura intellettuale elevata e contraddistinta da una sorprendente varietà di interessi, caratteristici di una mente superiore e dalle capacità sconfinate, disponibile a ogni aspetto della cultura e della conoscenza, così ebraica quanto non ebraica. Come medico fu apprezzato e per la pratica e per l'umanità rivolte ai pazienti.

La seconda parte del volume, come anticipato, è dedicata all'edificio che è stato abitazione di Isacco Lampronti e della sua famiglia (allargata al fratello con moglie e figli): di particolare interesse è la descrizione dello studio in cui il rabbino ha 'cresciuto' decine di giovani menti nello studio e nella cultura, attorniati da centinaia di libri in ebraico, latino e greco, italiano e altre lingue europee.



Laura Graziani Secchieri è laureata in Architettura presso l'Università IUAV di Venezia. Membro ordinario dell'Accademia delle Scienze, della Deputazione Provinciale Ferrarese di Storia Patria, dell'Associazione Italiana per lo Studio del Giudaismo, dell'Associazione per la storia degli ebrei nel Lazio e nei territori dell'ex Stato della Chiesa e dell'Associazione Israeliana per lo studio della storia degli ebrei in Italia, è stata nove anni archivista presso l'Archivio di Stato di Ferrara.

Già componente del Comitato scientifico della Fondazione Museo nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, ha curato l'allestimento di una mostra oltre all'organizzazione di due convegni e alla pubblicazione degli Atti relativi.

Ha pubblicato saggi e contributi apparsi in riviste e volumi miscellanei. Per i suoi contributi scientifici è stata nominata Chercheuse associée au Centre Roland Mousnier, CNRS-Sorbonne Université. Quali temi di studio e di ricerca privilegia l'edilizia storica ferrarese, l'insediamento della comunità ebraica di Ferrara e la struttura urbanistico-abitativa del relativo ghetto.



