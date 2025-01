POLITICHE PER I GIOVANI - Aperte le iscrizioni per ragazzi fra i 18 e i 28 anni. Quindici posti a disposizione "Futuro possibile": al via l'edizione 2025 per giovani disoccupati in cerca di una nuova chance nel mondo del lavoro

Sono quindici i posti a disposizione dei ragazzi fra i 18 e i 28 anni, che non studiano e non lavorano, per partecipare alla nuova edizione del progetto "Futuro possibile". Per loro la possibilità di prendere parte a percorsi di formazione, seguiti da un'esperienza lavorativa retribuita, per poter rientrare nel circuito della ricerca attiva di opportunità di impiego.

Il progetto è promosso, come sempre, dall'Assessorato alle Politiche per i Giovani del Comune di Ferrara, nella sua Unità Operativa Nuove Generazioni, e vede la collaborazione tra Informagiovani e Centro Studi Opera Don Calabria "Città del ragazzo" di Ferrara.

L'iniziativa, finanziata con Fondi Regionali, si articola in un laboratorio di orientamento lavorativo, una formazione di 45 ore per acquisire competenze necessarie ad un primo approccio al contesto lavorativo e una work experience di 2 mesi retribuita personalizzata.

Requisiti per la partecipazione

● Essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia;

● essere residenti nel distretto Centro Nord del Comune di Ferrara (Ferrara, Copparo, Jolanda di Savoia, Masi Torello, Tresignana, Voghiera, Riva del Po);

● non avere condanne penali e procedimenti penali in corso;

● essere disoccupati;

● avere assolto l'obbligo scolastico;

● non avere partecipato a edizioni precedenti di "Futuro Possibile";

● non essere iscritti ad alcun percorso scolastico/formativo;

● essere in possesso (nel caso di cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia)di una buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento dei posti, le attività partiranno da gennaio 2025 le domande verranno raccolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento posti.

Per partecipare al progetto è necessario prendere appuntamento con:

Informagiovani - Comune di Ferrara - Via Castelnuovo n. 10 (FE)

Tel : 0532.419590 - Mail: informagiovani@comune.fe.it

Info: www.informagiovani.fe.it

