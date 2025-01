ISTRUZIONE E GIOVANI - Coinvolte quattro scuole ferraresi. Ass. Scaramagli: "l'obiettivo è fornire ai ragazzi gli strumenti per effettuare una scelta consapevole in un momento importante della loro vita" "Informagiovani diffuso": al via il progetto che offre agli studenti degli istituti superiori un orientamento per il futuro

Un orientamento per gli studenti degli istituti superiori nel passaggio alla formazione universitaria o al mondo del lavoro. E' il servizio offerto dal progetto "Informagiovani diffuso" partito in via sperimentale, per iniziativa dell'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Ferrara, in quattro istituti cittadini: Bachelet, Copernico-Carpeggiani, Einaudi e Vergani-Navarra.

"L'obiettivo di questa progettualità - spiega l'Assessore alla Pubblica Istruzione e alle Politiche giovanili Chiara Scaramagli - è l'attivazione di un servizio di orientamento integrato che faciliti la transizione tra scuola e mondo del lavoro o della formazione sia specialistica che universitaria, fornisca agli studenti gli strumenti per effettuare una scelta consapevole del proprio percorso professionale e sia di supporto in un momento importante della loro vita".

Il progetto, promosso da Informagiovani dell'U.O. Nuove Generazioni del Comune, mira in particolare a supportare le scuole nell'offrire informazioni sui diversi indirizzi scolastici, facoltà universitarie o corsi professionali, aiutando gli studenti a capire quali siano i più adatti alle proprie inclinazioni, attitudini, capacità e interessi. Assiste, inoltre, gli studenti nel capire quali sono le prospettive occupazionali in relazione alle diverse scelte educative, in modo da aiutarli a prendere decisioni informate, in base alle tendenze del mercato del lavoro e conformi alle aspettative e inclinazioni personali.

Nello specifico, un operatore, formato e coordinato da Informagiovani, sarà attivo un giorno alla settimana all'interno di ognuno degli istituti scolastici coinvolti, per condurre colloqui personalizzati con gli studenti e informarli sulle opportunità loro dedicate a livello locale, nazionale ed europeo, e inoltre collaborerà con i docenti per l'organizzazione di laboratori sul tema dell'orientamento post-scolastico rivolti alle classi, sulle competenze trasversali, sulla ricerca attiva del lavoro e sull'occupabilità. Il tutto a supporto di quanto già le stesse scuole propongono con interventi nei gruppi classe e consulenze individuali.

L'operatore dell'orientamento affiancherà, infatti, le scuole e gli operatori di "Punto di Vista" nell'attività di supporto ai ragazzi che spesso incontrano difficoltà nelle scelte che riguardano il loro futuro, agendo come un ponte tra scuola ed extra-scuola, rispondendo anche ai bisogni informativi rilevati nelle varie realtà scolastiche, in una logica di prevenzione della dispersione scolastica.

Oltre all'indispensabile collaborazione dei referenti per l'orientamento delle scuole, il progetto si avvale di preziosi partner: il Centro per l'Impiego di Ferrara, per l'erogazione di laboratori di orientamento professionale; il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara, per la formazione nell'ambito delle discipline STEM; e il CNA di Ferrara Associazione Territoriale.

Immagini scaricabili:

Foto di attività a cura dell'Informagiovani del Comune di Ferrara rivolte agli studenti delle scuole del territorio



Immagini scaricabili: