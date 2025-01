BIBLIOTECA ARIOSTEA - Giovedì 23 gennaio 2025 alle 17 incontro con gli autori in sala Agnelli e sul canale youtube Archibiblio web. Interverrà l'assessore comunale alla Cultura Marco Gulinelli "Kevin su Costner": nel libro di Silvia Bizio e Pietro Ricci "un'icona del cinema si racconta"

Ripercorre l'intera carriera cinematografica di Kevin Costner, attraverso le interviste da lui rilasciate, il libro di Silvia Bizio e Pietro Ricci, dal titolo "Kevin su Costner. Un'icona del cinema si racconta" (Roma, Gremese Editore, 2024) che giovedì 23 gennaio 2025, alle 17, sarà presentato nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17 Ferrara).

Introdurrà e dialogherà con gli autori l'assessore alla Cultura del Comune di Ferrara Marco Gulinelli.



L'incontro, che ha il patrocinio del Comune di Ferrara, potrà essere seguito anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

Questo libro ci invita a ripercorrere la carriera del premio Oscar Kevin Costner (sette statuette per Balla coi lupi, suo esordio alla regia, nel 1991) attraverso una prospettiva inconsueta e particolarmente illuminante: quella offerta dalle sue stesse parole, grazie alle interviste rilasciate alla giornalista ed amica Silvia Bizio in quasi quarant'anni di incontri e conversazioni sul suo cinema. Costner ci racconta così genesi e sviluppi di ognuno dei suoi film: dall'idea iniziale ai finanziamenti, dagli incontri-scontri con i produttori alle difficoltà sul set (come nel colossal acquatico Waterworld), ai motivi dietro le scelte stilistiche o tematiche. Condivide anche il suo punto di vista sul mestiere di attore e di regista, sull'America contemporanea e le ombre del suo passato - a cominciare dalle violenze sulle comunità native durante la conquista del West, tema particolarmente caro alla sua ispirazione di cineasta. Il volume si sofferma su tutti i film più significativi della carriera di Costner, a partire da Fandango (1985) fino alla monumentale saga western di Horizon-An American Saga, che ha recentemente segnato il suo ritorno sul grande schermo in qualità di attore, regista, co-sceneggiatore e produttore.

Gli autori Silvia Bizio e il ferrarese Pietro Ricci (presidente e fondatore del Kevin Costner Italian Fan Club) parleranno della genesi di questo volume, del cinema di Costner e del loro rapporto con il celebre attore e registra statunitense, che ha fornito non solo la prefazione al libro bensì nuove interviste per esso.



Silvia Bizio è giornalista, scrittrice, produttrice, corrispondente di cinema da Los Angeles per "La Repubblica" e "l'Espresso" dal 1986, nonché membro della Golden Globes Association. Laureata in Lettere e Filosofia all'Università degli Studi di Roma, ha conseguito un Master in Sociologia e Comunicazioni di Massa presso l'Università della California a Los Angeles. Ha scritto numerosi libri fra cui Los Angeles Babilonia e Cinema Italian Style, la storia del cinema italiano agli Oscar (Gremese) e ha vinto il premio Miglior giornalista internazionale del Sindacato Pubblicisti Americani. È stata direttore artistico di Cinema Italian Style, rassegna del cinema italiano contemporaneo a Los Angeles dal 2004 al 2010, del Taormina Film Festival e di Ora! Fest in Puglia. Il suo primo film come produttrice, il cortometraggio Il turno di notte lo fanno le stelle, scritto da Erri De Luca e diretto da Edoardo Ponti, è stato shortlisted per gli Academy Awards e ha vinto il festival di Tribeca come miglior cortometraggio. Insieme a Paola Ferrari De Benedetti ha prodotto i documentari You Never Had it. Una serata con Bukowski, basato su una sua video intervista con Charles Bukowski nel 1981 e Camp Monticello. Una storia dimenticata, sul campo di prigionieri di guerra italiani di Monticello, Arkansas, durante la Seconda guerra mondiale, entrambi diretti da Matteo Borgardt. È attualmente impegnata nella produzione di un documentario sul premio Oscar Carlo Rambaldi diretto da Cristina Rambaldi. Ha un brevetto di pilota privato e vive a Los Angeles.



Pietro Ricci vive a Ferrara, dove ha conseguito la Laurea Magistrale in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in Inglese presso l'Università della sua città. Dopo essersi innamorato da bambino del cinema di Kevin Costner, nel 2011 decide di creare il "Kevin Costner Italian Fan Club" che gestisce, organizzando proiezioni e retrospettive dei film del divo hollywoodiano.

Nel maggio del 2023 ha trascorso una settimana nello Utah (Stati Uniti) sul set del progetto dei sogni di Costner, Horizon-An American Saga, e ha potuto osservare il cineasta all'opera mentre dirigeva, recitava e produceva un western di proporzioni epiche. Sempre nel 2023, nell'ambito del Ferrara Film Festival, ha organizzato una retrospettiva per celebrare il quarantesimo anniversario delle riprese di Fandango - primo ruolo da protagonista di Costner - evento che ha ricevuto elogi e un notevole riscontro di pubblico da tutta l'Italia.



