POLITICHE SOCIOSANITARIE - Contributo di 14.104 euro per il progetto multidisciplinare. Ass. Coletti: "Azioni che impattano positivamente sulla condizione psicofisica. Grazie ad Ama, realtà instancabile" Il Comune vicino ad Ama per promuovere il benessere dei pazienti con Alzheimer e dei loro caregiver

Offrire sollievo ai malati di Alzheimer, grazie ad un progetto multidisciplinare che promuove azioni orientate a generare benessere nei pazienti e nei loro caregiver per rallentare gli effetti della malattia. Grazie ad un contributo di 14.104 euro dell'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara, prosegue anche quest'anno l'attività trasversale realizzata dall'Associazione Malattia Alzheimer (Ama).

"Benessere e socializzazione - dice l'assessore comunale alle Politiche Sociosanitarie Cristina Coletti - sono gli ingredienti di un progetto promosso con grande entusiasmo da Ama e che va consolidandosi sempre più nel tempo. Con il proseguimento di questa attività decine di cittadini, pazienti e relativi caregiver, possono beneficiare di azioni volte ad impattare positivamente sulla condizione psicofisica degli assistiti, tramite laboratori dedicati, interventi psicologici rivolti a persone con demenza precoce e attività fisica adattata. Tutto questo in coordinamento e collaborazione con le istituzioni e i servizi sociosanitari presenti sul territorio. Il sostegno della nostra Amministrazione è anche l'impegno a continuare ad essere vicini ad una realtà instancabile come Ama".

Lo scopo della realizzazione del "Progetto Multidisciplinare per pazienti affetti da malattia di Alzheimer" è portare alla stimolazione cognitiva, linguistica e di riabilitazione fisica delle persone coinvolte nelle azioni.

Per questo il progetto prevede il "Laboratorio Benessere" e il "Laboratorio Ricordi" con l'intento di coinvolgere attivamente quasi 30 persone con demenza, e anche il corso "Attiva-Mente".

Gli interventi psicologici e neuropsicologici sulle demenze ad esordio precoce (in età inferiore ai 65 anni) sono invece svolti in collaborazione con l'Unità Operativa di Neurologia dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara sia per i pazienti affetti da Alzheimer, con colloqui di sostegno psicologico e stimolazione cognitiva, sia per i caregiver familiari, con colloqui psico-educativi.

Nel percorso di esercizio fisico si rinsalda invece il rapporto di collaborazione fra Ama ed Esercizio Vita Medical Fitness, i cui chinesiologi imposteranno l'attività per favorire il mantenimento delle capacità motorie e cognitive a circa 10 persone con demenza conclamata e in possesso di prescrizione di attività motoria adattata.

Nella foto l'Assessore Cristina Coletti e Paola Rossi, presidente di Ama Ferrara

Immagini scaricabili: