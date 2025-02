SCUOLA - Alla Don Milani e alla San Bartolomeo in Bosco la presentazione con ass. Scaramagli e illustratore Lunghini "Storie, miti e leggende ferraresi", consegnati i primi volumi agli alunni delle scuole primarie

Dedicato a "Storie, miti e leggende ferraresi" il nuovo libro illustrato, fatto realizzare dal Comune di Ferrara per gli studenti delle scuole primarie di Ferrara. La distribuzione dei volumi agli alunni è partita mercoledì 5 febbraio 2025. Nel corso della mattinata l'assessore Chiara Scaramagli e l'illustratore Alberto Lunghini hanno avviato la consegna dei libri nelle scuole Don Milani di via Pacinotti a Ferrara (Istituto Comprensivo 8) e San Bartolomeo di via Masi a San Bartolomeo in Bosco (Istituto Comprensivo 7 Manzi) illustrandone i contenuti ai giovanissimi alunni dei due istituti cittadini. Giunto alla quinta edizione, il progetto intende far conoscere e avvicinare i più piccoli al proprio patrimonio culturale, appassionandoli con le storie di eroi, creature magiche, misteri e personaggi valorosi.

Il libro illustrato dall'artista ferrarese è stato pubblicato in 6.100 copie dall'Amministrazione per i giovani studenti delle scuole primarie statali e paritarie del territorio comunale di Ferrara.

"Quest'anno - ha sottolineato il sindaco Alan Fabbri - abbiamo realizzato un libro sulla storia, i miti e le leggende ferraresi che rappresentano un patrimonio importante della nostra cultura. Vorremmo farli scoprire e conoscere con divertimento e passione attraverso le immagini dell'artista Alberto Lunghini".

"Il progetto - ha aggiunto l'assessore Chiara Scaramagli - intende far avvicinare i più piccoli e le loro famiglie alla conoscenza del nostro importante patrimonio culturale e storico attraverso 10 affascinanti storie, come ad esempio la leggenda di San Giorgio e di Marfisa d'Este, la storia di Ugo e Parisina e dell'ingegnere idraulico e astrologo Bartolomeo Chiozzi, detto mago Chiozzino, con illustrazioni e un linguaggio semplice, adatto ai bambini".

L'iniziativa di realizzazione di un libro per i più piccoli, dedicato a storia e cultura della città, giunge quest'anno alla quinta edizione. La prima edizione era dedicata alla storia di Ferrara e ai suoi luoghi irrinunciabili, la seconda al dialetto, la terza ai grandi personaggi del passato ferrarese, la quarta ai piatti tipici ferraresi. Il sindaco e l'assessore hanno ricordato che, con questa edizione dedicata ai miti e leggende ferraresi, l'obiettivo del Comune di Ferrara è quello di coinvolgere anche i piccoli cittadini nella conoscenza della storia della propria città e nella consapevolezza di avere un grande patrimonio storico e culturale.

