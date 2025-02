SEMINARIO IN COMUNE - Giovedì 13 febbraio 2025 dalle 14 alle 18,00 Sala degli Arazzi - Municipio di Ferrara Slack City - Strategie, piani e progetti per la città media

Il seminario, in programma il 13 febbraio 2025 presso la Sala degli Arazzi del Comune di Ferrara, organizzato dalla Fondazione e dell'Ordine degli Architetti PPC di Ferrara e patrocinato dal Comune di Ferrara, vuole essere un contributo per mettere a fuoco le potenzialità dello "spazio di risulta" nella pianificazione delle città di medie dimensioni italiane, mirando a contribuire al dibattito contemporaneo sulla condizione della città media e sul ruolo dello slack space all'interno di essa.

"Slack space" è un'espressione mutuata dal mondo dell'informatica che definisce lo spazio residuo disponibile su un disco fisso: l'inglese Jeremy Till, scrittore e professore di architettura, la utilizzò nei primi anni duemila per rappresentare quella capacità propria dell'architettura di appropriarsi dello spazio dilatato della città contemporanea. Oggi più che mai, data la necessità di lavorare sempre più attentamente sugli equilibri ecosistemici delle città e del suolo che esse occupano, lo spazio libero è il luogo di elezione del progetto contemporaneo. Perché è in questa "nuova" tipologia di spazio-laboratorio che è possibile sperimentare nuovi modelli di aggregazione e di vita pubblica, di lavorare sull'intergenerazionalità e sulle opzioni diverse di condivisione di spazi per gli scopi più vari, di sintesi delle differenze, di ricondurre alla stessa matrice la questione sociale e quella ambientale, di mettere alla prova materiali e soluzioni tecniche nature-based, adottabili eventualmente anche in altre parti della città.

Verranno analizzate proposte e progetti emersi a partire dal Festival dell'Architettura svoltosi a Ferrara nell'aprile del 2023 , finanziato dal Ministero della Cultura (MiC) , e da successive iniziative di ricerca in merito ai metodi di pianificazione innovativa delle città di medie dimensioni.

A partire da queste osservazioni e dall'analisi della propria condizione, la città di Ferrara vuole offrire uno spazio di discussione reale su alcuni temi centrali per il dibattito sull'architettura contemporanea e sull'ambiente urbano.

SLACK CITY strategie, piani e progetti per la città media | 13 Febbraio 2025 ore 14,00-18,00 PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Presentazioni

Alessandro Balboni, vice sindaco del Comune di Ferrara

Monica Graziina, presidente della Fondazione Architetti di Ferrara

Marco Mulazzani, direttore del Dipartimento di Architettura -Università di Ferrara

I temi

Pianificare città medie: nuovi paradigmi tra ricerca e pratica

Francesco Alberti, Università di Bergamo -introduce e coordina

Le politiche

-Progetti strategici per territori intermedi

Gastone Ave, Università di Ferrara

-Urbanistica per le città medie

Gabriele Pasqui*, Politecnico di Milano

-Urbanistica tra formazione e professione

Marco Odorizzi, Vice Presidente della Fondazione Architetti di Ferrara

I progetti

-Cagliari, trasformazioni urbane tra conservazione e valorizzazione

Annamaria Colavitti*, Università di Cagliari

-Trento Leaf Plan, sfide per il metabolismo urbano

Mosè Ricci, Sapienza Università di Roma

-Strategie di adattamento e interventi per la permeabilità dei suoli nel territorio lombardo

Emanuele Garda*, Università di Bergamo

-Marche, il patrimonio pubblico tra identità e innovazione

Gianluigi Mondaini, Università Politecnica delle Marche

-Strategie di rigenerazione per il territorio del Friuli Venezia Giulia

Giulia Fini*, Università di Udine

-Ferrara, il progetto per Palazzo Massari tra memoria e complessità

Paolo Desideri -Michele Beccu, Università di Roma Tre

*in collegamento da remoto.

