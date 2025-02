BIBLIOTECA RODARI - Giovedì 13 febbraio 2025 alle 17:15 appuntamento per bambini dai 3 anni in viale Krasnodar 102 a Ferrara. Aperte le iscrizioni Per i più piccoli letture e laboratori pieni di cuori aspettando San Valentino

Proseguono le letture di "Belle storie" dedicate ai buoni sentimenti in programma ogni giovedì pomeriggio di febbraio alla biblioteca comunale G. Rodari (di viale Krasnodar 102 a Ferrara) per il consueto appuntamento settimanale rivolto ai bambini dai 3 anni. Per l'incontro di giovedì 13 febbraio 2025 alle 17:15 a intrattenere i piccoli partecipanti saranno le lettrici volontarie: Anna V., Tiziana e Cristina dell'associazione CIRCI, che assieme alle letture proporranno uno speciale "laboratorio cuoricioso", per festeggiare San Valentino.

La partecipazione agli incontri è gratuita su prenotazione, da effettuare contattando la biblioteca "Gianni Rodari" al numero 0532 904220 oppure tramite mail: bibl.rodari@comune.fe.it

Qui la locandina con il calendario delle belle storie di febbraio 2025 alla Rodari

►Il programma completo degli appuntamenti culturali alla biblioteca Rodari e nelle altre biblioteche comunali di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

