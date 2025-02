BIBLIOTECA ARIOSTEA - Lunedì 17 febbraio 2025, dalle 14:30 e martedì 18 febbraio dalle 10 in via Scienze e in diretta video sul canale youtube Archibiblio web "Matteotti nell'antifascismo femminile": in sala Agnelli un convegno di studi a cura del Cnr per approfondire l'impegno politico-sociale delle donne tra anni Venti e Sessanta del Novecento

Avrà per tema "Matteotti nell'antifascismo femminile. Relazioni politiche, eredità e mito" il convegno di studi in programma nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025, dalle 14:30, e nella mattinata di martedì 18 febbraio 2025, dalle 10, nella sala Agnelli della biblioteca comunale Ariostea (via Scienze 17, Ferrara).

L'appuntamento, che ha l'intento di approfondire l'impegno politico-sociale delle donne e il legame con la figura di Giacomo Matteotti tra anni Venti e anni Sessanta del Novecento, è organizzato da due Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche, l'Istituto per la storia dell'Europa mediterranea e l'Istituto di studi sul Mediterraneo (che ha recentemente inaugurato una unità in collaborazione con l'Archivio Storico del Comune di Ferrara)

Gli interventi potranno essere seguiti anche in diretta video sul canale youtube Archibiblio web.

IL PROGRAMMA (a cura degli organizzatori)

- Lunedì 17 febbraio 2025, ore 14.30 - Prima sessione

Saluti istituzionali di Gabriella Corona e Paola Avallone. Interventi di: Anna Badino, Domenica La Banca, Monia Colaci, Deborah Bandini, Michele Nani (coordinatore I sessione), Manuela Martini, Simonetta Soldani, Fiorella Imprenti, Ottavia Dal Maso, Enzo Bellettato, Chiara Crepaldi

I lavori saranno aperti lunedì 17 febbraio alle 14.30 da due relazioni - affidate a studiose che hanno segnato la storia delle donne e di genere in Italia e in Europa (Manuela Martini e Simonetta Soldani) - che ricostruiscono il quadro dell'esperienza lavorativa delle donne nei primi decenni del Novecento e del loro impegno politico nella lotta per i diritti. Saranno poi presentate le principali azioni di un progetto dell'Istituto Isem CNR volto a studiare, con nuove domande, la mobilitazione politica e sociale delle italiane tra le due guerre. A seguire, saranno presentati i primi risultati di ricerche sul legame tra l'impegno politico delle donne e Matteotti. La prima giornata si chiuderà con Enzo Bellettato e Chiara Crepaldi che illustreranno ed eseguiranno canti popolari di mondine, operaie e contadine dedicati alla figura di Giacomo Matteotti.

- Martedì 18 febbraio 2025, ore 10 - Seconda sessione

Saluti istituzionali di Grazia Maria De Rubeis e interventi di: Tania Toffanin (coordinatrice II sessione), Maria Teresa Sega, Giorgio Stamboulis, Anna Giulia Spadavecchia, Antonella Guarnieri, Micaela Gavioli

Martedì 18 febbraio, a partire dalle 10 saranno esposti diversi casi di studio sull'eredità politica e ideale di Matteotti in Emilia-Romagna e nel Polesine, aree in cui il protagonismo delle donne e la loro capacità di mobilitazione e organizzazione sono stati particolarmente forti fino al secondo dopoguerra, incluse relazioni sul caso ferrarese affidate a Giorgio Stamboulis, Antonella Guarnieri e Micaela Gavioli.

Qui la locandina con il Programma del Convegno 17-18 febbraio 2025



Incontro valido per la formazione dei docenti delle scuole secondarie, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Contatti: anna.badino@isem.cnr.it, domenica.labanca@isem.cnr.it

Link diretto al canale youtube Archibiblio web con le dirette e l'archivio delle registrazioni degli incontri: https://www.youtube.com/channel/UC1_ahjDGRJ3MgG45Pxs90Bg

