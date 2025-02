BIBLIOTECA BASSANI - Sabato 15 febbraio alle 10:30 incontro in via Grosoli 42 (Barco, Ferrara). Aperte le iscrizioni "Ricomincio da me": alla Bassani si parla di sana alimentazione e "Ricette belle come il sole"

Si parlerà di ricette e ingredienti per una sana alimentazione nel prossimo appuntamento, sabato 15 febbraio 2025 alle 10:30, con la rassegna "Ricomincio da me" alla biblioteca comunale Bassani (via Grosoli 42, Ferrara). L'incontro, dal titolo "Ricette belle come il sole" sarà a cura di Chiara Correggioli, appassionata di cucina e di alimentazione sana.

LA SCHEDA a cura degli organizzatori

La guida scritta da Chiara Correggioli esce dagli schemi aiutando le persone ad eliminare dalla propria dispensa i cibi processati attraverso l’impiego creativo di ricette semplici veloci e versatili. Andremo a conoscere i principali ingredienti infiammatori quali lieviti, zuccheri, latticini, grani moderni, focalizzando gli alimenti sotto due aspetti, quello nutrizionale ed alimentare.

"Ricomincio da me" è un ciclo di incontri che si propone di far conoscere i tanti modi in cui ci si può prendere cura di sé e del proprio benessere. Emozioni e corpo delineano la nostra identità ed inevitabilmente si intrecciano, soprattutto nel rapporto con gli altri. Ogni incontro viene curato da un professionista esperto che affronterà una determinata tematica legata al benessere.

La partecipazione agli incontri è gratuita con prenotazione da effettuare chiamando il numero 0532797477-414 o scrivendo a info.bassani@comune.fe.it

â–º Il programma completo degli appuntamenti culturali della biblioteca comunale Bassani e delle altre biblioteche di Ferrara alla pagina: http://archibiblio.comune.fe.it

